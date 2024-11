La fiera delle startup entra nel vivo. Domani il campione Igor Cassina

Entra nel vivo "StartAn", la fiera delle startup, organizzata dal Comune di Ancona con il sostegno di Anci, in programma fino a venerdì: una tre giorni dedicata al mondo delle imprese, rivolta in particolar modo al target under 35, con l’obiettivo di unire la creatività giovanile con l’esperienza del mondo del business. La giornata clou sarà oggi con due appuntamenti principali alle Muse: un incontro con gli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori con Carolina Sansoni, Virginia Tosti, Tommaso De Vecchis, Michele Molteni e David Clementoni; una serie di interventi su “Innovazione nel settore Agrifood”, “Impatto sociale e sostenibilità”, “Made in Italy” e, infine, “Le aziende del territorio e il dialogo con l’Università e i nuovi professionisti”, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, per condividere le esperienze di aziende del territorio come Coltorti, Morandi Group, Loccioni, Dami, Santoni, Native To Wear e Velenosi.

Nell’area expo, allestita al Salone delle Feste del Teatro delle Muse, è prevista l’apertura dell’area espositiva alle 13, mentre dalle 14,30 alle 19 si terranno gli incontri B2B, per favorire l’incontro fra domanda e offerta. Domani nella mattinata alle Muse si susseguiranno gli speech di Francesco Magro su ‘Fare startup in Italia: si può?’ e Ava Ghasemi su Erasmus Generation Metting, in arrivo ad Ancona nel 2025. Special guest della giornata sarà il pluripremiato campione olimpico Igor Cassina che porterà la sua testimonianza, da ex atleta oggi allenatore, dal titolo ‘Dall’oro olimpico a coach del benessere’. Seguiranno gli interventi del giornalista Massimo Taddei del gruppo Starting Finance sulle best practice, mentre Benedetta De Luca interverrà su ‘Inclusione e innovazione’; su ‘Innovazione e crescita: strategie per trasformare idee di successo’ dialogherà con il pubblico Anna Amati, co-fondatrice di Eureka! Venture.