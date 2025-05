La Fiera tra bilanci e idee: "Campionaria della moda"

Bene il posizionamento dei banchi e la divisione in due dell’area food; dispiace non aver trovato posto per le giostre. La Fiera del futuro? Anche io la vedrei bene tra gli Archi e via XXIX Settembre. Sogno una Campionaria dedicata alle eccellenze marchigiane della moda con tutti i brand più importanti, dalle calzature all’abbigliamento". L’edizione 2025 della Fiera di San Ciriaco, la prima da decenni a questa parte senza una giornata di pioggia battente (come quella caduta invece ieri pomeriggio), è passata ormai agli annali e già l’assessore con delega alla controllata Ancona Servizi, Daniele Berardinelli, pensa al 2026.

Per la prima volta, dopo un quarto di secolo, l’organizzazione della fiera è stata re-internalizzata e gestita, appunto, da Ancona Servizi: "Il bilancio dell’evento è sicuramente ottimo – è il commento di Berardinelli – Da anni sostenevo che la Fiera dovesse essere riportata dentro l’amministrazione e alla fine ce l’abbiamo fatta in maniera egregia. A giorni verranno fatti i conti economici per capire l’utile uscito dall’organizzazione, ma ipotizzo un saldo positivo di bilancio di almeno 50mila euro, risorse da mettere a disposizione per altri capitoli. Di sicuro è andata meglio degli anni in cui a gestirla è stata quella società riminese (Blu Nautilus, ndr)".

Anche se non si sa in base a quali parametri, la giunta ha parlato in coro di oltre 100mila visitatori nei quattro giorni della fiera. Una cifra, pari alla popolazione del capoluogo, difficile da confermare. Se c’è stato meno caos lungo la fiera, secondo Berardinelli non si spiega con il minor afflusso di visitatori, ma per la felice ubicazione dei banchi: "Bravo è stato l’Amministratore Unico di Ancona Servizi, Andrea Ciccarelli, che ha optato per allungare il fronte dei banchi anche lungo corso Garibaldi, liberando più spazio per le bancarelle del viale della Vittoria; bene aver creato due punti food, al viale e in piazza Pertini. Piazza Cavour sprecata per la Campionaria? Forse, ma non ha inciso".

In realtà la divisione del food ha creato solo polemiche e minori incassi, soprattutto per quelli del viale della Vittoria vista la decisione di togliere panche e tavoli di fianco alle singole attività. I banchi lungo il corso, inoltre, ci sono sempre stati e in questa edizione gli ultimi, che arrivavano appena dopo piazza Roma e non fino in fondo a corso Garibaldi, erano le bancarelle classiche settimanali delle associazioni e di Coldiretti.

Come già ricordato nei giorni scorsi, al contrario, viabilità e sosta hanno funzionato bene. Secondo la Polizia locale il traffico è stato in generale fluido e scorrevole, non si sono registrati ingorghi o rallentamenti. Strategico l’uso delle navette da parte dei cittadini che, in tanti, si sono mossi anche a piedi. Le chiamate alla centrale operativa della Polizia locale sono diminuite di più del 70 per cento: appena 30 in quattro giorni, rispetto alle 216 del 2024 e alle 262 del 2023.