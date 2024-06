La formazione dei vigili del fuoco si aggiudica il triangolare, allenatori secondi

Un pomeriggio di sport, divertimento e memoria allo stadio Giuliani di Torrette per il terzo memorial Aroldo Aranci-Andrea Giachi, organizzato dall’Aiac Marche e che, nel corso del triangolare di calcio a otto, Trofeo Spectra Engineering, ha visto in campo giornalisti (terzi classificati), allenatori (secondi) e vigili del fuoco (primi). Un segno del destino, forse, sicché sia Aranci che Giachi, scomparsi negli anni scorsi, hanno fatto parte del Corpo devoto a Santa Barbara: sono stati ricordati a margine dell’evento, coinciso con il galà del calcio marchigiano per le premiazioni ai mister associati e vincitori dei campionati nella stagione 2023-2024. A consegnare targhe e coppe il presidente dell’Aiac Marche Gianluca Dottori con i presidenti provinciali, in testa quello anconetano Paolo Giampaoli e quello di Ascoli e Fermo Mirko Cudini, il vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni, il presidente del Coni Marche Fabio, il presidente della Figc Marche Ivo Panichi, il presidente di Aiac Onlus Marcello Mancini e il presidente onorario dell’Aiac Tonino Vento. Per la provincia di Ancona, premi a Stefano Tiranti, Stefano Ceccarelli e Michele Marinelli, oltre all’omaggio a Luca "Pippa" Fiordelmondo, mancato dopo aver conseguito il patentino da tecnico. A Pesaro premi a Gianluca Latini e Gabriele Bartolucci. Per le province di Ascoli e Fermo, riconoscimenti ad Emanuele Poggi, Simone Brasili e Sante Alfonsi. Hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa Moretti Comunicazione, Aics, Gls Dorica e Portuali Dorica, Gemme di Bontà e Eon Impress.

Giacomo Giampieri