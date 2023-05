La meglio gioventù "Dai Mondiali del Qatar a Hunziker, Goggi e Sfera: io, ballerino per le star"

di Nicolò Moricci

Ha ballato alla cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio del Qatar e ora è in tour col rapper Sfera Ebbasta: "Ero suo fan e adesso ci ballo vicino", dice. Ma nel curriculum di Simone Emili, ballerino anconetano di 21 anni, figurano già esperienze in tv. Recentemente, lo abbiamo visto al fianco di Michelle Hunziker, nel programma di Canale 5 ‘Michelle Impossible’ e con Loretta Goggi, su Rai 1, in ‘Benedetta Primavera’: "Quella con Loretta è stata l’esperienza più faticosa. C’erano tante coreografie da imparare in 4-5 giorni, non si finiva mai. Terminate le riprese, ho tirato un sospiro di sollievo".

Raggiungiamo Emili al telefono, mentre è in un ristorante di Milano: la settimana scorsa era ad Ancona, la sua città, e circa un mese fa è stato ricevuto dalla sindaca uscente, Valeria Mancinelli: "Lei è stata carinissima – dice – e poi rappresenta l’intera città. La sua chiamata? Una sorpresa, ho sentito l’orgoglio di Ancona, a cui sono molto affezionato". Il giovane, che abita nel quartiere di Ponterosso, tra il Q2 e la Baraccola, ha studiato al Savoia Benincasa (indirizzo economico): "Già da piccolo ballavo. Pensi che davanti alla tv, durante la pubblicità, andavo sempre a ritmo. A 9 anni, ho capito che il ballo, per me, era tutto, benché fino ai 17 sia rimasto un hobby. Dopodiché, mi sono iscritto alla Urban Studios Academy di Ancona e ho iniziato a lavorare sodo sul mio corpo. Questa scuola mi ha reso un ballerino versatile".

Nel mezzo, però, c’è stata pure una parentesi calcistica: "Beh, alla fine ho dovuto scegliere. Sa, finiva che ballavo anche in porta (ride, ndr)". Poi, un amico lo iscrive – a sua insaputa – ai casting di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi: "È così che sono entrato nell’ottica dei casting, avevo la percezione di funzionare davanti alla telecamera. Lo scorso giugno esce un casting per la Modulo agency, che mi prende per un evento privato. Avevo già lavorato per Dolce e Gabbana e con Giuliano Peparini, al concerto di Alessandra Amoroso". Quindi, il direttore della Modulo Agency lo sceglie per il Qatar e per i programmi tv con Loretta Goggi e Michelle Hunziker: "Due persone eccezionali che, durante tutte le puntate, hanno tenuto davvero in considerazione il loro corpo di ballo, di cui facevo parte". Troppe emozioni per soli 21 anni, ma Emili – sul palco – tiene nervi (e muscoli) saldi: "Guardi, i momenti dell’esibizione in Qatar neppure li ricordo alla perfezione. In quegli attimi, sei talmente concentrato che l’unica cosa che vuoi è dare tutto te stesso. Certo è che la mia testa reagisce bene, mi piace essere guardato e far divertire la gente, che sia in Qatar o che sia in una discoteca di Ancona". Già, perché Emili ha lavorato anche nei locali notturni del capoluogo: "Ho avuto l’opportunità di formarmi qui. Se incontri bravi insegnanti nella tua città, non c’è bisogno di andare a studiare a Roma, o a Milano". Il suo grazie va quindi a Rolando e Daniela: "Sono i miei genitori, coloro che mi hanno sempre sostenuto. Senza l’aiuto di mamma, forse, non sarei qui. Lei è una mamma-manager, mi segue e mi aiuta e vederla piangere, per me, vuol dire molto. Non è scontato che i genitori ti sostengano nei tuoi sogni".

Quando torna ad Ancona, Simone fa tappa fissa alla pasticceria sotto il cavalcavia di Vallemiano. Il suo tallone d’Achille, a quanto pare, è il cibo: "Sono un golosone, ma la prego non mi chieda cosa ordino".