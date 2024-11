La "Musicattraverso" della Form: un cartellone di settanta concerti

Si intitola ‘Musicattraverso’ la nuova stagione della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana, che proporrà ben 70 concerti in 23 sedi. Nel programma spicca il nome di Nicola Piovani, che il 6 febbraio nell’Aula Magna d’Ateneo di Ancona dirigerà, oltre al ‘Canto dei neutrini’, tre suite di brani scritti per il cinema: ‘Taviani’, ‘La vita è bella’ e ‘Fellini’. Solista sarà Ludovica Rana. Cinema protagonista anche con l’omaggio a Nino Rota (il 25 gennaio a Osimo e il 28 ad Ancona). Roberto Molinelli dirigerà un’opera su commissione Form per trombone e orchestra e altre opere di Rota, tra cui una ‘Film Suite’. Al trombone Enzo Turriziani, solista dei Wiener Philharmoniker.

La stagione inizierà con il consueto ‘Concerto per il nuovo anno’, con musiche di Johann Strauss jr, Verdi, Puccini e Rossini, evento che vedrà esibirsi il soprano cinese Hanying Tso-Petanaj. Lo si potrà ascoltare a Jesi (3 gennaio), Fabriano (il 4) e Osimo (il 5). L’11 a Fabriano spazio a ‘Pianorchestra’, anteprima del Concerto di apertura delle Serate Musicali Milano, che il 13 sarà proposto nella Sala Verdi del Conservatorio meneghino (brani di Mozart, Liszt, Grieg e Cajkovskij).

Il grande pianista e direttore Alexander Lonquich interpreterà brani di Mendelssohn e Schumann (il 25 a Osimo, il 28 ad Ancona). Imperdibile il concerto ‘Vita d’eroe’ (il 23 marzo a Jesi), con l’omonima opera di Richard Strauss, che vedrà Manlio Benzi dirigere un’orchestra di ben 90 elementi. Il legame con la danza è sancito da ‘Romeo e Giulietta’ (dal 6 al 9 marzo a Osimo, Ancona, Jesi e Senigallia), che vedrà Matthias Bamert, per la prima volta in Italia, dirigere l’Ouverture-Fantasia di Ciajkovskij, brani tratti dalle tre suite di Prokof’ev e l’Invito alla danza di Weber. Il 29 marzo ad Ancona il violoncellista e direttore Luigi Piovano renderà omaggio a Ezio Bosso, di cui eseguirà tre brani, oltre alla Sinfonia n.7 di Beethoven.

Il 14 aprile, invece, Piovano a Jesi dirigerà il Requiem di Mozart. Tra i solisti spicca la pianista Anna Tifu, che il 3 aprile a Jesi e il 5 a Fabriano eseguirà il Concerto per violino e orchestra Op. 61 e la Sinfonia n.2 di Beethoven. Tra gli altri concerti da citare quello che vedrà Albrecht Mayer, oboe solista dei Berliner Philharmoniker, impegnato anche come direttore (l’8 maggio ad Ancona, il 9 a Fabriano). La stagione è stata presentata ieri dall’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, dal presidente Form Fabrizio del Gobbo e dal direttore artistico Francesco di Rosa.

