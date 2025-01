La prima nata è di Chiaravalle. Aurora, il vagito dopo mezzanotte. Al Salesi l’ultimo bebé del 2024

Aurora e il suo vagito liberatorio 46 minuti dopo la mezzanotte all’ospedale di Jesi. È lei, una bella bambina di poco più di 3 chili e mezzo, la prima nata in provincia di Ancona del 2025. Dopo di lei Ludovica, venuta al mondo all’ospedale di Senigallia poco dopo l’alba del 1° gennaio. Nulla da fare invece per l’ospedale pediatrico-infantile ‘Salesi’ che fino al primo pomeriggio di ieri non aveva visto ‘timbrare il cartellino’ a nessuna delle mamme in attesa di mettere al mondo i loro figli. Ad Ancona però si consolano con l’ultimo nato del 2024, Alessandro, oltre 3 chili e 800 grammi, che evidentemente aveva fretta di nascere. I dati ufficiali lo registrano nato il 31 dicembre alle ore 22,56: "Non è stata una passeggiata, ma già va molto meglio _ racconta al Carlino mamma Natalia, insegnante alla scuola primaria e residente col marito Marco, ingegnere edile, a Loreto _. Alessandro è il nostro terzogenito e la cosa importante non era che nascesse prima o dopo la mezzanotte, ma che non nascesse il 30 dicembre visto che sette anni fa, proprio quel giorno, era già nata una delle nostre due figlie (Ilaria e Sofia, ndr.). Così possiamo celebrare due compleanni in due giorni diversi benché ravvicinati". Se l’ultimo nato in provincia di Ancona risulterà residente a Loreto, la prima del nuovo anno vedrà scritto sul suo certificato ‘Chiaravalle’. A metterla al mondo è stata mamma Chiara all’ospedale di Jesi a cui spetta la palma del primo nato del 2025. Un contest che fa sempre più fatica alla luce del tasso di denatalità in costante crescita, in provincia di Ancona, nelle Marche e in Italia in generale: "Purtroppo la denatalità è arrivata anche a Jesi _ spiega amareggiato il primario del reparto di ostetricia e ginecologia del ‘Carlo Urbani’, Gianluca Grechi _. Sino ad ora abbiamo resistito, ma chiudiamo il 2024 con 843 nati contro i 900 dell’anno prima. Tuttavia ci confermiamo come terzo punto nascita delle Marche con il primo nato dopo la mezzanotte. Nel frattempo un dato: circa metà delle donne che partoriscono a Jesi sceglie la parto-analgesia, sempre assicurata all’ospedale Carlo Urbani grazie all’equipe anestesiologica del dottor Tonino Bernacconi". Anche a Senigallia però non si è fatto attendere il primo fiocco rosa del 2025. Si tratta di Ludovica la prima nata sulla spiaggia di velluto. È venuta alla luce ieri alle 7,23 all’ospedale di Senigallia. Figlia di due senigalliesi, porta con sé tutta la gioia e la speranza di un nuovo inizio.

