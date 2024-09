La rinascita del Tc Ancona. Successo per il primo open

Il Tennis Club Ancona ha scritto una nuova pagina nella sua giovane ma promettente storia con la conclusione del Trofeo Pietralacroce, primo torneo open di livello organizzato dal circolo nei suoi cinque anni di vita dalla rinascita. L’evento, che si è svolto sui campi del club dorico, ha visto emergere talenti locali e ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis di tutta la regione. Nella finale maschile, il pubblico ha assistito a una sfida tutta in casa TC Ancona, con Leonardo Primucci che si è imposto su Edoardo Principi con un netto 6-2 6-2. La gara femminile ha invece visto trionfare Anastasia Grymalska, che ha avuto la meglio su Aurora Curzi con il punteggio di 7-6 6-2, al termine di un match combattuto e ricco di emozioni. La vittoria di Grymalska, tesserata per l’Unione sportiva dilettantistica Tennis Beinasco (TO) e con un best ranking WTA in carriera di 213 nel 2014, assume un significato ancora più rilevante alla luce del suo recente successo al torneo che le ha garantito l’accesso alle prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2025, conquistato a Grottammare. Curzi, tesserata con il Circolo Giuseppucci di Macerata, ha dimostrato grande determinazione, confermando la qualità del tennis femminile marchigiano. Il torneo ha registrato numeri importanti, con 85 iscritti nel tabellone maschile e 33 in quello femminile, cifre che assumono ancora più valore considerando la concomitanza di diverse altre competizioni analoghe nelle Marche.

Paolo Mazzarini, presidente del TC Ancona, non nasconde la sua soddisfazione, sottolineando: "Questo torneo rappresenta un traguardo fondamentale per il nostro club. In soli cinque anni dalla rinascita siamo riusciti a organizzare un evento di questa portata, dimostrando una crescita costante e una visione ambiziosa per il futuro. Inoltre vedere due nostri atleti, Leonardo Primucci ed Edoardo Principi, contendersi il titolo è motivo di immenso orgoglio. Questo risultato non solo premia il loro talento e dedizione, ma è anche una testimonianza tangibile dell’eccellente lavoro svolto dai nostri maestri e istruttori nel settore agonistico del circolo. È la prova che stiamo costruendo qualcosa di importante per il tennis anconetano". "Abbiamo visto – aggiunge Mazzarini - una partecipazione entusiasta del pubblico, che ha creato un’atmosfera unica sui nostri campi, con tanti giovani e famiglie. Questo ci spinge a fare sempre meglio e a pensare già alle prossime edizioni". Alle premiazioni erano presenti tra gli altri il vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni, l’assessore al Turismo Daniele Belardinelli, e i rappresentanti del comitato regionale FITP Andrea Pallotto col Vice Presidente Paolo Scandiani.

Andrea Pongetti