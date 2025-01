La Ristopro in casa contro Rieti. General, big match con Roseto

Altro turno infrasettimanale di un torneo massacrante che prosegue senza soste: gioca infatti di nuovo oggi la serie B Nazionale con General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano entrambe in campo davanti al pubblico amico dopo le trasferte di domenica che hanno arriso soltanto agli jesini.

Reduce da una autentica impresa a Ruvo nonostante le carenze nel roster per i noti problemi fisici che hanno colpito diversi giocatori, la General Contractor, ottava in classifica con 26 punti e dunque in piena zona Play-In affronta alle ore 20.30 di oggi il Roseto al PalaTriccoli.

Superfluo descrivere la forza della squadra abruzzese, per illustrare la quale basta la classifica: 23 partite disputate, 22 vittorie ed una sola sconfitta, qualche settimana fa dopo mesi da imbattuta e primo posto in classifica inattacabile.

La Liofilchem sta letteralmente dominando la stagione, anche piuttosto a sorpresa: perché che il quintetto rosetano, città di grandi tradizioni nella palla a spicchi con molte stagioni in serie A alle spalle, anche quest’anno fosse tra i più forti si sapeva, ma nessuno avrebbe potuto immaginare un dominio simile in un girone B tra l’altro considerato decisamente più duro rispetto a quello più nordista.

Gioca in casa anche la Ristopro Fabriano, che invece a San Severo ha lottato, ma non è riuscita a sfatare il tabù trasferta complici anche qui i problemi fisici che hanno praticamente impedito l’utilizzo di Raucci, non entrato e di Centanni, sul parquet soltanto un minuto.

Al PalaChemiba di Cerreto d’Esi si gioca sempre stasera ma alle ore 21, l’avversario è la NPC Rieti e si tratta di un match decisamente alla portata rispetto a quello che attende i cugini jesini.

Con 5 vittorie e 18 sconfitte, Rieti infatti chiude la classifica all’ultimo posto e dunque rischia seriamente di finire presto in serie B Interregionale, anche se il tempo per rimediare ad una situazione fattasi giornata dopo giornata sempre più complicata ci sarebbe ancora.

Nell’ultimo match i laziali hanno perso nettamente in casa 63-86, contro il Roseto, nel più classico dei testacoda che non ha determinato sorprese. Diretta dei match di General Contractor e Ristopro come sempre per gli abbonati al canale LNP Pass.

Gioca nell’infrasettimanale stasera pure la serie B Interregionale: in campo la Goldengas Senigallia – che dopo Clementi e Soviero ha ingaggiato pure il pivot Carrara, al debutto nel ko di domenica contro il Bramante – impegnata alle ore 21 in trasferta contro la capolista Vigor Matelica.

Match che conta poco per i senigalliesi, già sicuri di non arrivare tra le prime sei e di affrontare la seconda fase nella poule salvezza con le classificate dal settimo al dodicesimo posto del girone marchigiano (E) e quello laziale (F).

Andrea Pongetti