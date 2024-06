La Russa spinge Ciccioli: "L’uomo giusto per Bruxelles. Siete fortunati a vivere qui"

La giornata del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ad Ancona. Prima un pasto a base di pesce alla Moretta assieme al candidato marchigiano di Fratelli d’Italia alle Europee, Carlo Ciccioli, poi un caffè, servito con dei pasticcini, alla Bontà delle Marche dove La Russa ha incontrato i vertici istituzionali, i membri locali del suo partito e semplici cittadini: "Carlo lo conosco da decenni, è la persona giusta per rappresentare le Marche a Bruxelles – ha detto La Russa durante l’incontro pubblico di ieri mattina davanti alla Fontana del Calamo – Ben sapendo della sua tenacia, non vorrei essere nei panni degli altri parlamentari che rappresenteranno l’anima comunitaria. La cosa importante è spingere più persone a votare, anche se non so a chi giovi l’astensionismo".

Seduto a un tavolino del locale gestito da Gabriele Capannelli, Ignazio La Russa ha amabilmente chiacchierato col governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, col presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini e col sindaco Daniele Silvetti, gli ultimi due iscritti ad altri partiti della coalizione di destra: "Ancona la accoglie e le dà il benvenuto presidente – ha detto Silvetti – Siamo tutti qui anche per spingere Carlo (Ciccioli, ndr) nella sua corsa per un seggio a Bruxelles, sarebbe molto importante avere un rappresentante marchigiano in seno all’istituzione comunitaria". Ancona ha accolto La Russa e lui ha risposto: "Era qualche anno che non venivo qui, davvero una gran bella città. Piazza del Papa è incantevole e credo che la sede della prefettura sia tra le più belle d’Italia. Davvero complimenti a tutti, siete fortunati a vivere in un posto simile". Di natura squisitamente politico il tono delle parole usate dal presidente della Regione Acquaroli: "La sua collaborazione e la sua vicinanza ci fa piacere. Siamo nel bel mezzo della campagna elettorale e la sua presenza qui presidente La Russa è un segno importante e uno stimolo a partecipare con più forza a sostegno del candidato marchigiano di Fratelli d’Italia. Carlo (Ciccioli, ndr) ha ottime possibilità di farcela".

Il vero show però è stato il dialogo tra la seconda carica dello Stato e lo psichiatra anconetano: "Ora racconto alcuni aneddoti su Carlo..." è stato l’incipit di La Russa per avviare la parte meno seria della sua puntata su Ancona. Il Presidente del Senato ha ricordato alcuni momenti della lunga amicizia tra i due nella storia partita dal Movimento Sociale fino a Fratelli d’Italia: "Di Carlo racconto solo cose belle che si possono dire, non credo ci siano scheletri nel suo armadio – ha fatto intendere La Russa – Una persona di cuore e di valore che dobbiamo sostenere". Non sono mancate battute calcistiche, legate alla fede interista di La Russa, e poi il siparietto con la cuoca del ristorante che non ha nascosto la sua fede ideologica legata al periodo del Ventennio: "Io appartengo a una brutta razza politica presidente La Russa", un’affermazione che ha suscitato reazioni diverse, tra orgoglio e imbarazzo.

Pierfrancesco Curzi