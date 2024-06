La spiaggia di velluto spopola sul web

Boom di like per le Harley Davidson, la spiaggia di velluto spopola su web. Selfie, foto e video, ma anche tanti post che hanno attirato gli occhi di tutta Europa su Senigallia, che fino a stasera ospita la kermesse tra le più ambite di tutta Europa. Le foto di Senigallia e il suo marchio di fabbrica, la Rotonda a Mare, sono apparse sui profili dei tanti bikers che, arrivati in città, sono rimasti sorpresi dalla bellezza e dall’unicità dei tanti monumenti: dalla Rocca Roveresca, una fortezza tra centro e mare, dove come scende la notte lo stemma della Harley viene proiettato sulle mura, passando per i palazzi che perimetro piazza Garibaldi, che in questi giorni ospita le serate in musica targate Virgin Radio e poi ci sono i portici Ercolani, che fanno da sfondo alle tante Harley parcheggiate sul lungofiume. Per non parlare del Foro Annonario, location scelta dagli organizzatori per esporre gli ultimi modelli prodotti dalla casa di Milwaukee. È così che in breve tempo, le tantissime immagini hanno fatto il giro del web passando dai profili dei quasi 50 mila che in questi giorni sono passati da Senigallia. Tra le tante foto spopola la Rotonda a Mare, scelta dai tanti turisti che si sono voluti immortalare, in sella alla propria moto, davanti al gioiello sospeso tra cielo e mare. Non solo Senigallia, ma l’evento messo alla ribalta l’intera regione dove per tre giorni i bikers hanno scorazzato facendo innamorare, anche i più scettici del rombo delle iconiche moto che da stasera, lasceranno la città.