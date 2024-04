La stazione diventa centro multiservizi a disposizione dei cittadini

Le stazioni ferroviarie dei Comuni con meno di 15mila abitanti, proprio come Loreto, diventano centri multiservizi a disposizione dei cittadini e le comunità locali. Il progetto Stazioni del Territorio, promosso dalle società del Gruppo Fs, punta a trasformare le piccole stazioni in centri polifunzionali utilizzando fabbricati, con spazi disponibili e aree esterne in disuso, per attivare servizi polivalenti e di pubblica utilità: locker di Amazon, hotspot wifi, farmacie e presidi di assistenza socio sanitaria.