La The Begin ci prova. A Belluno per stupire

Rinfrancata dalla bella vittoria di domenica scorsa al PalaPrometeo, la The Begin Volley Ancona affronta la temibile trasferta di Belluno dove si confronta oggi con una delle candidate alla vittoria finale del girone bianco. Si gioca alle 17, ad attendere Ferrini e compagni una formazione decisamente costruita per il salto di categoria. Coach De Cecco, infatti, può contare su uno degli opposti tra i più forti del campionato, l’esperto Fabio Bisi classe 1994, e su una batteria di schiacciatori davvero notevole: Andrea Schiro, Enrico Zappoli, Riccardo Mian, Alberto Saibene e Gianluca Loglisci. Al centro, oltre al navigato Michele Luisetto, i due giovani Matteo Mozzato e Enrico Basso. La coppia di liberi è formata dal prodotto di casa Martinez Gonzalo e da Nicolò Bassanello prelevato dal San Donà di Piave. La società veneta non nasconde le proprie ambizioni, ma attualmente precede in classifica i dorici di soli 2 punti.

Per la The Begin c’è l’occasione per verificare subito se la crescita dimostrata domenica scorsa nella partita vinta 3-1 contro il Cagliari è crescita vera, se la strada è quella giusta, se gli anconetani stanno imparando a dare continuità alle proprie azioni, a mantenere alta intensità e concentrazione soprattutto nelle fasi cruciali dell’incontro, proprio come hanno fatto una settimana fa contro i cagliaritani. Ecco, dunque, l’occasione per mettere a frutto l’iniezione di fiducia derivante dal secondo successo – due su due per gli anconetani in casa – e testare la condizione della squadra in uno dei palazzetti più difficili del girone, contro avversari decisamente più esperti.

La missione appare complicata, per la squadra di coach Della Lunga, ma al PalaPrometeo una settimana fa i suoi ragazzi hanno dimostrato, almeno in casa, di non essere secondi a nessuno. Ora servirebbe acquisire consapevolezza e capacità di battagliare su ogni campo. La strada per la salvezza è lunga, ma è fatta anche da risultati da conquistare lontano da Ancona. Belluno non è certo il campo più agevole dove andare a cercare punti, ma almeno Ferrini e compagni sanno di poter ripartire da un punto fermo. Quello messo la scorsa settimana. La carica ai compagni l’ha data Kisiel in settimana: "Sono convinto che continueremo a migliorare e andare avanti uniti e non vedo l’ora di raccogliere, nella parte restante del campionato, i frutti del lavoro che stiamo facendo".

g.p.