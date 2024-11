La The Begin studia i correttivi dopo San Donà. Della Lunga: "Giocare al limite, serve continuità"

The Begin volley Ancona domani in campo alle 20.30 a Mantova per la terza giornata di campionato di serie A3 maschile. I ragazzi di coach Dore Della Lunga hanno cominciato bene il campionato, con una vittoria benaugurante per 3-2 in casa al PalaRossini contro il San Giustino, quindi domenica scorsa la resa a San Donà per 3-0. Sabato nuova trasferta, per Ferrini e compagni, altro viaggio alla ricerca di punti e alla "scoperta" di questo nuovo campionato, da formazione neopromossa.

Ecco coach Dore Della Lunga che comincia analizzando la prova di San Donà: "E’ stata una sconfitta che ha portato un po’ di riflessioni, perché giochiamo in una categoria che anche per me va un po’ scoperta, partita dopo partita. San Donà aveva giocatori di A3 conclamati, qualcuno anche da categoria superiore, a prescindere dal fatto che loro si considerino una squadra da salvezza. In campo non ci sembrava che facessero cose su cui non potevamo arrivare. E fino a metà set gli stavamo dietro, però alla fine abbiamo perso 3-0, con punteggi che dimostrano la superiorità netta degli avversari. La considerazione è quella che a parte in alcune situazioni in cui dobbiamo assolutamente migliorare, ma non sono tante, per il resto il problema è la continuità. Il livello ce l’abbiamo ma non riusciamo a tenerlo quanto lo fanno gli altri. Certe cose le sappiamo fare ma visto che dobbiamo giocare al nostro limite alto rischiamo di non riuscire a tenerlo per tutto il set". The Begin domani a Mantova per giocare al cento per cento, dunque, per dare tutto, per godersi questa serie A3 senza troppe pressioni, ma nella consapevolezza che solo stando con il piede pigiato sull’acceleratore dall’inizio alla fine si può pensare di contendere la partita all’avversario.

Gabbiano Farmamed Mantova con 3 punti, frutto del successo nella prima giornata su Brugherio, poi il ko di domenica scorsa, The Begin a quota 2. "Su alcune cose dobbiamo lavorare per impararle – prosegue Della Lunga –, ma ci sono dei momenti in cui facciamo cose che questa categoria non ti permette. Dobbiamo riuscire ad alzare il nostro livello minimo. Ci siamo dati un target, adesso l’importante è la continuità di quello che sappiamo già fare. Per il resto quest’anno dobbiamo viverlo come una grande opportunità, quella che ci siamo guadagnati con questa A3. Questo ci deve spingere tutto l’anno, finché non avremo le idee chiare su quali saranno le squadre su cui fare la corsa per la salvezza".

Giuseppe Poli