La Vela Ancona si impone con la Rari Nantes Camogli tra le formazioni favorite per la vittoria del girone

Fermo per la sosta il campionato di A1 femminile, in A2 maschile grande prova della Vela Ancona che è andata a conquistare un importantissimo successo, sabato scorso al Passetto contro la Rari Nantes Camogli, tra le favorite per la vittoria del girone.

I dorici allenati da coach Marco Risso hanno vinto per 11-7 centrando così il terzo risultato utile consecutivo che ha permesso loro di risalire al settimo posto nella classifica provvisoria. Una vittoria frutto dell’estrema intensità difensiva e di altrettanta concretezza in fase di conclusione.

La partita non comincia bene, per i ragazzi di Risso, sotto 0-2 per altrettanti rigori trasformati da Mugnaini.

I dorici però non si perdono d’animo e con un minibreak di 3-0, due reti di Zurita e una di Diego Bartolucci in superiorità, arrivano al primo intervallo sul 3-2.

Nel secondo parziale segna Iriczfalvi (3-3), poi altro minibreak dorico con le reti Tommaso Milletti, Mengoli e Diego Bartolucci, prima della reazione del Camogli che trova il gol con Caliogna in superiorità a una manciata di secondi dal cambio di campo (6-4).

I liguri provano la risalita nel terzo tempo, segna ancora Iriczfalvi, per la Vela risponde Pantaloni su tiro di rigore, ancora il Camogli con Mugnaini e ancora Pantaloni al termine di una sontuosa azione impostata da Tommaso Milletti, infine Caliogna, 8-7 all’ultimo intervallo.

E’ nel quarto tempo, però, che la Vela mette il turbo, senza subire gol e andando a segno con le tre reti firmate da Tommaso Milletti, poi da Mattia Milletti e infine da Diego Bartolucci.

Una gara di grande intensità che ha permesso agli anconetani di salire ancora di più in classifica.