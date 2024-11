La Vigor aspetta Kone. C’è L’Aquila da domare

Niente Coppa Italia per il momento, poco male. Clementi ha un’altra sfida molto difficile da preparare in pochissime ore: ovvero la gara di campionato contro L’Aquila.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto concitati, fortemente condizionati dal tempo. Il vento forte che nelle ultime ore ha colpito Senigallia ed il suo litorale ha fatto scattare l’allerta arancione, preso atto della situazione il sindaco Olivetti ha dunque emesso un’ordinanza, stabilendo la chiusura degli impianti sportivi all’aperto. Risultato: Vigor-Castelfidardo, valida per i sedicesimi di Coppa Italia, si giocherà mercoledì prossimo alle ore 14:30.

La Vigor avrà a disposizione qualche allenamento in più per prepararsi al meglio alla sfida contro L’Aquila. Kone dovrebbe recuperare in seguito alla botta alla gamba rimediata al "Riviera" e questa è sicuramente una notizia confortante.

L’Aquila invece il proprio turno in Coppa Italia lo ha giocato, essendo una delle squadre approdate ai sedicesimi, ma il tecnico ha preferito propendere per un massiccio turnover e risparmiare i cosiddetti "titolari" per il campionato.

A proposito di giocatori rimasti a riposo, mister De Feudis, da poco insediatosi sulla panchina abruzzese, può contare su elementi di assoluto valore come Banegas: leader del centrocampo e farò in fase realizzativa. Sono ben 6 le reti siglate sinora dal talentuoso giocatore aquilano, ma non è il solo… Massima attenzione meritano anche l’attaccante Belloni così come Del Pinto, altro veterano, in gol domenica scorsa contro il "Castello", senza dimenticare Misuraca, attaccante palermitano con esperienze di prim’ordine tra i professionisti.

Questi sono solo alcuni dei profili più noti, le fondamenta di una compagine ben strutturata.

La Vigor intanto ha diffuso le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti della gara in programma domenica alle ore 15.

Il servizio di prevendita dei biglietti è già attivo e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili in prevendita nel "Vigor Official Store" di via Cattabeni, 41. Gli orari di apertura sono: martedì dalle 9.30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. La domenica invece dalle 9.30 alle 13.

Il club consiglia ai propri tifosi di usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita essendo prevista un’importante mole di pubblico oltre che per risparmiare 2 euro su ciascun biglietto.

Il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi ospiti. Il botteghino Ospiti dello stadio Bianchelli rimarrà chiuso domenica, giorno della gara. Prezzo biglietto ospite 10 euro, Under 12 omaggio (riceveranno il tagliando direttamente all’ingresso il giorno della partita). Ai tifosi ospiti sono stati consegnati 200 tagliandi, che la società L’Aquila si è riservata di vendere nel proprio store ufficiale, tutte le informazioni sono reperibili nei canali del club abruzzese.

Nel frattempo, nonostante le difficoltà causate dal vento e la chiusura degli impianti, la squadra non si è persa d’animo ed ha svolto il proprio lavoro in palestra.

Nicolò Scocchera