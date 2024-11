La Vigor di Coppa non vuole sfigurare

È il giorno di Samb - Vigor. Una gara di Coppa che rimetterà la squadra di Clementi di fronte al proprio recente passato.

Già perché il volto di ciò che è stato assume i tratti di Sabah Kerjota: il funambolo albanese ha scritto pagine davvero significative della storia rossoblu. Nelle ultime 2 stagioni è stato leader e protagonista assoluto collezionando ben 71 presenze, 19 reti e 29 assist in maglia vigorina.

Oggi Kerjota indossa il glorioso rossoblu della Samb ed è pronto a sfidare la squadra, la città, dove ha lasciato un pezzo di cuore. Il romanticismo potrebbe essere spazzato via in un sol colpo dalle necessità tattiche. La Samb capolista sarà impegnata nella difficile trasferta di Chieti nel prossimo turno di campionato, non è utopia pensare ad un massiccio turnover. In questo caso l’ appuntamento sarebbe solo rimandato visto che la stessa gara, nello stesso stadio, si riproporrà in campionato tra un paio di settimane.

La Vigor dal canto suo non ha intenzione di sfigurare: un successo, seppur nei trentaduesimi di Coppa, può regalare un bel carico di autostima.

La gara in programma oggi pomeriggio al "Riviera delle Palme", alle ore 14:30, può rivelarsi davvero utile per stabilire lo stato di forma dei senigalliesi che nelle ultime giornate hanno mostrato confortanti segnali di ripresa, aggiudicandosi 2 vittorie consecutive.

Cosa ha in mente Clementi? Di certo alcuni cambiamenti seppur difficili da prevedere. Tra le novità spunta Diop: l’esterno ex Alcione Milano e Vado non ha ancora esordito in maglia vigorina. Clementi ha avuto alcune settimane per studiare il nuovo profilo e chissà che il suo esordio non possa materializzarsi al "Riviera": il senegalese andrebbe così a prendere il posto di Beu.

A proposito di difesa, nella corsia di destra salgono le quotazioni di Fernandez, mentre al centro potrebbe avere una chance Pjetri. In porta tornerà Campani, in cerca di rilancio dopo l’ultima, opaca, apparizione contro il Sora.

In mezzo al campo l’allenatore ha l’imbarazzo della scelta. La crescita di Subissati ha regalato nuove intriganti soluzioni tattiche, detto ciò gli under Di Sabatino e Idaro, così come Gonzalez tra gli over, scalpitano e sperano di esserci dal primo minuto. In attacco è molto probabile l’impiego di D’Errico che ha una gran voglia di tornare protagonista, soprattutto in zona gol. Da definire invece il contributo di Kone e Pesaresi. Come ormai noto, il centravanti senigalliese non ha un cambio, perciò Clementi potrebbe preservarlo in vista dei prossimi impegni.

Kone invece è tornato ai suoi livelli dopo alcune settimane complicate, schierarlo potrebbe essere un rischio, ma è altrettanto vero che Clementi non intende presentarsi al "Riviera" senza armi offensive. Una staffetta tra Pesaresi e Kone potrebbe essere una soluzione verosimile, ciò comporterebbe però un cambio tattico. Alle spalle di D’Errico e di uno dei 2 attaccanti si accomoderebbe Gonzalez, permettendo allo "stakanovista" Gabbianelli di rifiatare.

Il campo delle ipotesi è insidioso, ogni previsione può essere smentita, di certo però la Vigor non ha alcuna intenzione di fare da comparsa.

Nicolò Scocchera