La Vigor per non perdere quota. Il Castelfidardo sogna l’aggancio

Gianmarco Fabbri tornerà a scorrazzare su quella fascia sinistra, dopo la giornata di squalifica scontata a Fermo, in quel Bianchelli che conosce bene. Anche se il rossoblu della Vigor l’ha indossato solo con le giovanill. Oggi, da ‘grande’, si presenterà ancora una volta da avversario.

Vigor Senigallia e Castelfidardo si trovano oggi di nuovo di fronte in campionato, dopo averlo fatto in Coppa Italia sempre nello stadio senigalliese dove vinse il Castelfidardo. Che oggi vorrà ripetersi per cercare la rivincita in campionato dopo i tre gol subiti all’andata al Mancini. Tre, come i punti, che separano le due squadre, con il Castelfidardo che sogna anche l’aggancio in classifica, contro una Vigor non più pimpante come a inizio stagione.

"Per me è sempre una partita particolare, torno a giocare in uno stadio in cui ho giocato nelle giovanili e dove ho amici e persone che conosco da quando sono piccolo. Sarà bello - afferma il capitano dei fidardensi, classe 1997 -". Che non crede a una Vigor non proprio al massimo, con le ambizioni un po’ ridimensionate.

"Non penso che andremo ad affrontare una Vigor ridimensionata. Hanno una rosa lunga e forte, fatta di giocatori importanti, anche se non potranno contare su Alonzi e Gabbianelli. Con il gruppo che hanno però possono sopperire a queste assenze e quindi mi aspetto una partita difficilissima. Giocano un ottimo calcio e possono contare anche sull’aspetto del Bianchelli. Lo stadio molte volte li ha trascinati a riprendere o addirittura vincere una partita. E quindi dovremo fare una prestazione importantissima per uscire almeno con un risultato positivo da Senigallia".

Per un Castelfidardo che negli ultimi due mesi ha dimostrato una buona condizione fisica e mentale. "Stiamo bene, abbiamo lavorato tanto durante questa sosta e consapevoli di quello che ci aspetterà sia domenica che nelle altre partite. Il nostro girone di andata lo reputo positivo. Siamo partiti con alcune difficoltà, ma poi ne siamo venuti fuori con il lavoro e la forza del gruppo".

Ora via con il girone di ritorno. "Mi aspetto un girone ancora più difficile, dove tutte le squadre si sono rinforzate sia per vincere che per salvarsi. Inizierà tutto un altro campionato. E perciò bisognerà essere ancora più attenti e cattivi nel cercare di portare a casa punti".

In difesa non mancherà il lavoro a Fabbri e compagni visto che ha rescisso anche Boccaccini oltre a Castorina. Intanto dal mercato (convocati i nuovi Munari e Angeletti) si vocifera che i fidardensi siano interessati al jolly di centrocampo, ma anche di difesa, Gianluca Urbinati. Sarebbe un ritorno visto che vestì il biancoverde nella stagione 2014-2015.