La Vigor senza il capitano e Romizi: "C’è il Fossombrone, clima positivo"

Una giornata cruciale, per la testa così come per i bassifondi della classifica. La Vigor vuol consolidare il quarto posto, ma ad insidiare il cammino dei rossoblu c’è l’agguerrito Fossombrone. La posta in palio è molto alta, i tifosi, che con ogni probabilità affolleranno le gradinate dello stadio cittadino, hanno grandi aspettative, tuttavia il clima è sereno nello spogliatoio vigorino.

"La Vigor è una delle realtà più invidiate, l’affetto che dimostrano i senigalliesi ogni domenica lo dimostra, detto ciò la squadra è concentrata ed ha lavorato bene nel corso della settimana, si respira un clima molto positivo – dice il tecnico vigorino Clementi -. È un campionato molto bello ed altrettanto equilibrato, con tante piazze importanti che rendono ogni giornata stimolante. A L’Aquila ad esempio hanno polverizzato i biglietti con alcuni giorni di anticipo in vista del match contro la Samb".

Il tecnico vigorino però non perde di vista l’obiettivo primario: vincere per conservare un posto nella griglia playoff, ma sarà dura, contro un avversario che storicamente i rossoblu hanno sempre sofferto.

"Il Fossombrone ha disputato una stagione eccellente ed ancora oggi, nonostante la classifica, è più vivo che mai – afferma mister Aldo Clementi -. Più di tutte le altre squadre di questo girone conosciamo i nostri prossimi avversari, sappiamo bene quanto valgono ed altrattanto consapevolmente posso dire che li abbiamo sempre sofferti. Sono ben organizzati ed è difficile imporre il proprio gioco, dovremo essere cinici e molto attenti ad arginare le difficoltà che si presenteranno, in questa fase del campionato servono solo i 3 punti".

Gli infortuni hanno accompagnato la Vigor per tutta la stagione, una sgradevole compagnia che mister Clementi ha dovuto affrontare con ingegno e lucidità.

Stavolta, oltre ad Alessandroni, Bartolini e Mori, la compagine di Senigallia dovrà rinunciare a due pezzi da novanta: Denis Pesaresi e Romizi. Anche il Fossombrone potrebbe presentarsi con qualche defezione, ma questo aspetto non tocca l’allenatore vigorino. "Pesaresi non ci sarà, Romizi invece sente ancora dolore al ginocchio. Ad oggi non abbiamo il responso della risonanza quindi non è opportuno rischiarlo – dice l’allenatore di Senigallia -. Sono abituato a guardare in casa mia, la situazione degli avversari va scoperta il giorno della partita. Per tutto l’anno ho fatto i conti con assenze ed infortuni perciò dobbiamo solo pensare a noi stessi. Il mio compito è guidare la squadra e pretendere il meglio da coloro che saranno chiamati a scendere in campo".

Provvidenziale il rientro di Broso che, seppur non al top della condizione, occuperà il centro dell’attacco al fianco di Kerjota ed uno tra Balleello e Vrioni.

Nicolò Scocchera