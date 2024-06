La voce degli imprenditori: "Tutto in un giorno, avanti così"

Un primo incontro con gli omologhi industriali milanesi, capitanati dall’avvocato Nicola Spadafora. Il secondo, nell’arco di pochi minuti, nella sede della Regione Lombardia. A fare gli onori di casa il vicepresidente Marco Alparone, in un palazzo di oltre 40 piani che si apre su torri iconiche, dal bosco verticale a quelle del City Life, e cattedrali religiose (il Duomo) e sportive (San Siro). "Presidente – ha scherzato Alparone con Francesco Acquaroli in videocollegamento – ho intrattenuto gli ospiti mostrando le nostre bellezze". "Ti aspetto presto nelle Marche per mostrarti le nostre. Il volo c’è, non hai più scuse", la simpatica risposta a tono del governatore. In una mattinata due incontri istituzionali che, se visti nell’ottica di chi si sposta per business, confermano l’importanza di un volo andata e ritorno nella stessa giornata dall’aeroporto di Ancona a Milano-Linate. Peraltro ottimizzando un viaggio disponibile a prezzi modici rispetto ad altre soluzioni. Sintesi dell’evento promosso, ieri, da Ancona International Airport, Regione e Confapi: "L’idea è nata durante una cena organizzata da Confapi ad Ancona nelle scorse settimane, con un gruppo di imprenditori – ha spiegato Michele Montecchiani, direttore di Confapi Industria Ancona –. Il titolare di una nostra azienda associata mi ha chiamato alle 19.30 per confermarmi che ci avrebbe raggiunto di lì a poco, pur essendo partito con un volo per Milano la stessa mattina: era appena rientrato al Sanzio. Parlandone con gli altri al tavolo, abbiamo pensato quale opportunità interessante fosse poter usufruire di un volo andata e ritorno in giornata su Milano. Per questo motivo abbiamo voluto organizzare una trasferta da Ancona, per divulgare la comodità di un viaggio che, senza necessità di pernottamenti fuori, consente di trascorrere un’intera giornata di lavoro a Milano per incontri, fiere, corsi di aggiornamento, appuntamenti con i clienti, per poi rientrare a casa in serata". Filiera politica e network imprenditoriale hanno sposato l’operazione. "Un’iniziativa di conoscenza – ha ribadito il presidente di Confapi Marche, Giorgio Giorgetti –. Da ripetere, magari con incontri per parlare di questa opportunità. Nelle Marche abbiamo una costellazione di micro e piccole imprese, che rappresentano la spina dorsale del Sistema Paese. Essenziale, dunque, un collegamento simile per esportarne il valore".

Giacomo Giampieri