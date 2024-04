"La ztl va estesa anche a piazza. Baccio Pontelli"

"Ztl da estendere a piazza Baccio Pontelli". Il comitato degli abitanti del centro storico avvia la raccolta di firme per chiedere una nuova regolamentazione, viste le difficoltà di parcheggio per chi abita nella parte più antica della città. Nell’ultimo Consiglio, dall’opposizione JesiAmo aveva proposto l’allargamento della ztl a piazza Baccio Pontelli anche "per andare incontro alle esigenze dei residenti del centro storico, preso atto del ritorno alla sosta gratuita e illimitata nel parcheggio delle Conce, che di fatto rende quasi del tutto inutile il pagamento di quello a Baccio Pontelli". Nella mozione, in discussione al Consiglio del 26 marzo, è stato chiesto all’amministrazione di spostare il varco della ztl all’ingresso della piazza, riservando così in modalità esclusiva e gratuita il parcheggio ai residenti, e attuando nel contempo quelle misure per particolari esigenze di commercianti o altre attività, considerando la possibile apertura della stessa durante gli orari di flusso dei clienti. Mozione approvata anche dalla maggioranza, "col dubbio – evidenziano da JesiAmo – che la vera motivazione sia quella di dovere solo valutare tale misura, non di applicarla".