L’Academy del Torino a Osimo Stazione per visionare Piccoli Amici e Giovanissimi

I tecnici del Torino F. C. Academy protagonisti per la terza volta stagionale al Bernacchia-Asa Arena di Osimo Stazione, con una doppia seduta di allenamento riservata al settore giovanile dell’Osimo Stazione Conero Dribbling. Dai Piccoli Amici ai Giovanissimi Provinciali che hanno avuto il piacere di essere allenati da due figure di spicco del settore giovanile granata: il tecnico e responsabile del Torino Academy, Gianluca Cabella, ormai sempre più inserito nella famiglia biancoverde e l’allenatore dei portieri Alberto Perissinotti, che ha curato e affiancato lo staff tecnico dei nostri giovani numeri uno. Grande entusiasmo e intensità da parte dei ragazzi della società biancoverde, concentrati e vogliosi di mettersi in luce. Altra occasione di crescita umana, sportiva e professionale anche per tutto lo staff tecnico che ha affiancato con grande umiltà e dedizione le indicazioni dei tecnici dei piemontesi. "Ogni volta che arrivo in questa realtà mi sento sempre a mio agio - dice mister Gianluca Cabella-. Tecnici disponibili, preparati, umili, propositivi, una struttura davvero di altissimo livello e soprattutto ragazzi educati e svegli. Lo dico sempre ogni volta che vado a fare vista alle società affiliate al progetto Torino Academy: la prima domanda da farsi è se mio figlio lo porterei lì dove sono. E, se parlo dell’Osimo Stazione Conero Dribbling, la risposta è assolutamente sì". Parole al miele anche da parte di mister Alberto Perissinotti: "Non è così diffuso vedere dedicare una cura così dettagliata per i portieri, con più allenatori impegnati a seconda delle diverse età dei ragazzi".