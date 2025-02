Ladri in azione: quattro le case svaligiate

Ancona un fine settimana segnato dai furti. A finire nel mirino, domenica sera, sono state alcune abitazioni di Monsano, prese di mira dai malviventi. I ladri avrebbero tentato di intrufolarsi all’interno di una casa in via Santa Maria, passando da una recinzione sul retro ma, in quei momenti, i proprietari si trovavano in taverna e pertanto sono riusciti a metterli in fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Altri colpi in via Aroli, tra sabato e domenica, ma il bottino resta da quantificare, mentre un quarto blitz sarebbe stato effettuato in via Monte Giacomo. Sarebbero stati rubati circa 500 euro.