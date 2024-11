Ladri in azione tra Marina e la città

Colpi e tentati colpi, ladri ancora in azione in città e a Marina di Montemarciano. Nel pomeriggio di giovedì ignoti si sono introdotti nel locale garage di un immobile del Vivere Verde: hanno forzato la serratura, ma una volta dentro non hanno forzato nessun box, mentre un tentato furto si è verificato nel pomeriggio di venerdì, ma senza successo nello stesso quartiere. Nel mirino dei malviventi, anche in viale Europa a Marina di Montemarciano dove sono due i furti tentati in altrettanti appartamenti.

I residenti chiedono di intervenire per sistemare i lampioni non funzionanti per evitare che il buio avvantaggi i malviventi. Nei giorni scorsi a finire nel mirino dei malviventi era stata una coppia derubata di borsello e cellulari: i due erano intenti a custodire gli animali da cortile in un appezzamento di terra adiacente a Strada della Marina quando ignoti si sono avvicinanti e hanno rubato cellulare e borsello che si trovavano sopra un tavolo. I proprietari hanno provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri. Questo è il secondo week-end in cui si registrano furti in serie in città e nelle frazioni. I ladri non hanno risparmiato nemmeno i comuni dell’hinterland dove hanno colpito sia in abitazioni isolate che in condomini. I controlli proseguono da parte delle forze dell’ordine impegnate su tutto il territorio.