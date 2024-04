Ladri in garage. E spariscono pure le scarpe

Dopo le abitazioni, i ladri prendono di mira i garage. È allarme in città, dove nel week-end due cittadini sono stati derubati, uno della bici e l’altra delle scarpe. Una bici da passeggio è stata rubata nel box: il proprietario ha messo la foto su Facebook, nella speranza che qualcuno possa vederla in giro e riconoscerla. Ma sui social è scattato l’allarme anche dopo che una donna ha postato il racconto di un furto avvenuto nel suo garage, dove i ladri le avrebbero rubato le scarpe. Molti i commenti ironici sull’accaduto, ma non è la prima volta che ignoti prendono quello che trovano: era già accaduto in passato anche nel quartiere Vivere Verde, dove di notte i ladri avevano rubato i panni stesi in un’abitazione al primo piano. Sempre al Vivere Verde erano sparite le biciclette parcheggiate nel porticato del palazzo e uno scooter, lasciato con la chiave inserita davanti alla porta dei garage sotterranei.