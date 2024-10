Ladro cade dal palazzo: rissa con i condomini

Rincasa e vede un ladro arrampicarsi sul suo palazzo: inizia a gridare e il ladro precipita dal secondo piano nel piazzale del condominio ferendosi seriamente. E’ accaduto ieri alle 19 in via Repubblica (angolo via Montessori) davanti alla farmacia. La signora e un condomino anziano accorrono per bloccarlo ma nella colluttazione si feriscono, lui più seriamente. Nel frattempo accorrono i carabinieri che bloccano l’uomo, un 36enne barese trasportato al pronto soccorso di Torrette con una sospetta frattura alla gamba.

Portati in ospedale anche i due condomini le cui condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento jesino perché i proprietari di casa erano convinti che il ladro stesse scendendo dal balcone dopo aver messo a segno il colpo e non salendo. In realtà, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 36enne barese, in compagnia di un complice che si è però dileguato prima dell’arrivo dei soccorsi, stava ancora cercando di entrare in casa. La posizione del 36enne ricoverato a Torrette è al vaglio degli inquirenti.