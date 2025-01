L’allarme degli amici. Ubriache e nude al Passetto. Salvate due studentesse

Studentesse universitarie si ubriacano fino a spogliarsi in spiaggia rischiando l’assideramento. E’ successo nella notte tra ieri e sabato, al Passetto di Ancona, ai piedi dell’ascensore. Attorno alle 2 un equipaggio della Croce Rossa è sceso fino al mare per la segnalazione di due ragazze di origine cinese, una di 19 anni e una 20enne, iscritte all’università di Economia e Commercio, completamente sbronze e infreddolite che si erano denudate. La più grande era in stato di incoscienza probabilmente proprio per il freddo.

A dare l’allarme sono stati dei loro amici, anche loro stranieri, che le hanno viste in seria difficoltà. I soccorritori sono arrivati in spiaggia e dopo aver fatto un primo esame sul posto le hanno coperte e trasportate con un telo fino all’ambulanza che si è diretta in sirena al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Con le temperature glaciali di queste notti hanno rischiato grosso.

Non è chiaro dove avessero passato la serata, forse ad una festa a base alcolica visto lo stato in cui si erano ridotte. Fortunatamente gli amici si sono accorti che avevano esagerato e non le hanno lasciate sole e si sono prodigati per avvisare i soccorsi sanitari.