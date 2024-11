L’Ancona è pronta a tuffarsi sul mercato. Caccia a due punte: un centravanti ‘grosso’

Sono giorni di decisioni in casa Ancona. Dopo la riunione dei vertici societari, che si è tenuta lunedì, tra oggi e domani Ancarani e Tamai si incontreranno con Gadda, Guerini e la società per mettere a punto, da una parte, le richieste relative agli inserimenti, ma anche di qualche probabile partenza, e dall’altra, il budget a disposizione per muoversi e per farlo subito. Sul fronte mercato il direttore sportivo Tamai è al lavoro da tempo e avrebbe anche già definito alcuni giocatori che potrebbero interessare all’Ancona, ma adesso c’è da definire il tutto con il mister e, soprattutto, con la proprietà. Sì, perché i giocatori più appetiti sul mercato, soprattutto quando si tratta di attaccanti che stanno facendo bene e stanno segnando, bisogna motivarli anche dal punto di vista economico, e così anche la società di appartenenza. E le uscite potrebbero non essere sufficienti per bilanciare l’ingresso di un paio di giocatori in grado di fare la differenza. Si parla di due attaccanti, un centravanti e una seconda punta, ma alcune considerazioni potrebbero essere fatte anche in altri settori. Sul fronte attacco, intanto, emergono un paio di nomi che sono stati proposti all’Ancona nei giorni scorsi, come la punta della Reggina Davis Curiale, 37enne ex Catania ed ex Frosinone, due società con cui è andato in doppia cifra, oppure come Stefano Scappini, 36enne con una carriera tra serie B e serie C, che poi ha firmato con il Caldiero. Ma l’Ancona per le sue caratteristiche ha bisogno di un attaccante centrale con altre specifiche, fisico ma anche pronto a sacrificarsi per la squadra. Di qui la necessità di andare su altri profili. Quanto al giovane Pangrazi, centravanti che fa parte del gruppo degli ex primavera dello scorso anno e nel giro della prima squadra, da giorni si sta allenando in prova con i Portuali, naturalmente con il nullaosta dell’Ancona: per lui diverse richieste dall’Eccellenza, e non è escluso che l’altra squadra della città rappresenti per lui la scelta giusta. Andrebbe in prestito, a maturare. Quanto a eventuali altri under in uscita, tutto dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. La sensazione è che in biancorosso possa arrivare qualche rinforzo già nella finestra del 3-18 dicembre, appunto quella del calciomercato dilettanti invernale, senza dover attendere per forza il mercato dei professionisti a gennaio. Intanto per quanto riguarda la squadra, ieri consueta doppia seduta tra Dorico e Del Conero in preparazione alla partita che la vedrà opposta, domenica pomeriggio, al Notaresco. Per la trasferta sono 300 i biglietti disponibili per gli anconetani.

Giuseppe Poli