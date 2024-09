L’Ancona esce "rafforzata" dalla sconfitta. La squadra piace, a Senigallia per vincere

Prima sconfitta stagionale per l’Ancona. Doveva arrivare, prima o poi, ed è giunta domenica scorsa, assolutamente immeritata, al termine di una partita che la squadra di Gadda avrebbe ampiamente meritato di vincere o quantomeno di pareggiare. Invece Boccardi e compagni sono stati costretti a uscire dal campo con il primo nulla di fatto del campionato, davanti al proprio pubblico che comunque li ha applauditi e incitati a lungo, durante e al termine di una prova in cui gli unici a tirare nello specchio della porta avversaria sono stati proprio i biancorossi. Mentre dall’altra parte sono stati puniti dagli undici metri nella circostanza del rigore, peraltro assegnato in modo generoso dall’arbitro Balducci di Empoli per l’impatto di Laukzemis in uscita alta su Ceccarelli, circostanza in cui l’estremo difensore biancorosso prima ha colpito il pallone e poi l’avversario. Meglio archiviare l’episodio negativo al più presto e guardare avanti, come fa il mister, perché in arrivo per l’Ancona c’è un altro derby, il secondo della stagione, quello in programma domenica prossima a Senigallia contro la Vigor. Il Chieti ha sfruttato l’unica occasione che s’è creato, dagli undici metri, mentre l’Ancona non è riuscita a concretizzare le diverse opportunità che ha comunque saputo costruire. Gli applausi a fine gara sono la misura non solo dell’impegno messo in campo da Boccardi e compagni ma anche della qualità del gioco espressa dai dorici. Lo ha confermato anche lo stesso Massimo Gadda nel dopo partita. Le indicazioni che sono giunte dal campo sono positive e vanno al di là del risultato. Intanto il Del Conero ha fatto registrare quota 3452 spettatori, grazie anche alla presenza del pubblico ospite, ma circa tremila anconetani per il secondo appuntamento interno di campionato rappresentano un traguardo di tutto rispetto, per di più significativo del fatto che il lavoro del trio Guerini-Gadda-Bruniera sta andando nella giusta direzione e di come gli anconetani stiano rispondendo positivamente. Al resto, ora, dovranno pensarci i risultati di Boccardi e compagni, nonché la società di Marconi e Polci, chiamata in questi giorni a esprimere il definitivo organigramma dopo le dimissioni del presidente pro-tempore Brilli. La riunione è slittata di qualche giorno, ma il consiglio della società con i due soci in testa dovrà definire le cariche entro breve, e poi guardare avanti. Proprio come sta facendo la squadra di Gadda, da oggi pomeriggio di nuovo al lavoro alle Terre di Maluk per preparare la sfida di Senigallia. Da verificare le condizioni di Alluci.

g.p.