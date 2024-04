L’Ancot compie quarant’anni: "Fedeli ai valori"

A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari) festeggia a Senigallia la sua presenza, da quarant’anni, al fianco dei tributaristi, imprenditori e liberi professionisti italiani. "Arriviamo al traguardo dei quarant’anni con coerenza – ha dichiarato il presidente Celestino Bottoni – Abbiamo sempre agito in modo conforme ai nostri ideali. Il filo conduttore di tutti questi quarant’anni è stato la tutela del professionista consulente tributario. Le istituzioni sanno che l’A.N.CO.T., in commissione e in qualsiasi altro momento, quando solleva un problema ha una soluzione, che nasce dalla vita vera".