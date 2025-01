L’assessore Andreoli: "Ora siamo una città digitale. Scuola, lezioni di Costituzione e tradizioni anconetane"

Giampieri

Assessore Antonella Andreoli, partiamo dai Servizi informatici: come giudica il lavoro fatto nel 2024? "Un grande lavoro, grazie al contributo fondamentale degli uffici. Apro sul potenziamento della videosorveglianza. Oggi abbiamo 464 telecamere e abbiamo inaugurato la Control Room della Polizia locale. Le telecamere sono collegate online. Tra queste anche le 41 di lettura targa Ocr, oltre a 135 che sono attive offline, ovvero registrano su nastro. Nelle nuove annovero le 25 attivate durante il G7 Salute, come quelle nella zona di Portonovo".

Sugli altri progetti? "Cito i risultati per l’attivazione di alcune piattaforme che garantiscono maggiore sicurezza e servizi moderni al cittadino. Aggiungo i progetti di alfabetizzazione grazie ai centri di facilitazione digitale, col supporto della Regione, e quello per la Bussola Digitale che, dal prossimo 28 gennaio, ci permetterà di organizzare corsi specifici nella varie circoscrizioni. È mia volontà creare percorsi itineranti. Ma vorrei sottolineare anche l’estensione del Wi-Fi in altre zone del centro, coprendo il Viale della Vittoria fino a piazza Diaz. Era stata dismessa la rete, l’abbiamo riattivata da zero con ‘Comune Ancona Free’. Continueremo ad allargarne le maglie".

Ecco, il Wi-Fi: è arrivato in Comune? "Sì, come mi ero ripromessa. Ora c’è la linea Wi-Fi negli uffici comunali e i dipendenti possono lavorare al meglio. Inoltre abbiamo razionalizzato i contratti di telefonia e sul fronte della digitalizzazione abbiamo migliorato l’aula del Consiglio e le sale per le conferenze con nuove tecnologie".

Le altre deleghe: lo stato dell’arte? "Per i Servizi demografici, un traguardo è lo sportello polifunzionale che ci ha permesso di dematerializzare la documentazione cartacea. Poi, notizia fresca, abbiamo vinto un bando nazionale per quasi un milione e mezzo di euro con il progetto ‘Security An’. Siamo arrivati 15esimi in Italia per rafforzare i sistemi di protezione dei dati dell’Ente. Saranno promossi anche corsi di formazione. Ma quest’anno arriveranno altri fondi importanti, come i 328mila euro, tramite Pnrr, per migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Per l’Anagrafe vorrei irrobustire il percorso sugli accertamenti delle residenze. Per gli Affari legali su 147 cause, appena 28 non sono state favorevoli e altre 24 definite con accordi".

E ora le Politiche educative: quali novità? "Anzitutto una fotografia: abbiamo 8mila studenti. Con riguardo ai nidi comunali o gestiti dalle cooperative, invece, i bimbi sono 520. La novità è il prolungamento degli orari fino alle 16.30 al nido Chicco di Grano, per andare incontro alle esigenze delle famiglie. E non escludo che il modello possa essere riproposto altrove".

Sulle rette scolastiche? "Le tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate. A questo vorrei aggiungere che recentemente ci siamo aggiudicati oltre 300mila euro di bando regionale per le esenzioni dalle rette di frequenza dei servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni) per le famiglie con Isee fino a 5mila euro".

C’è dell’altro? "Capitolo mense: sforniamo 3.500 pasti al giorno con un incremento del +13 per cento rispetto all’anno precedente. Mense che, ad Ancona, hanno conseguito il ’bollino d’oro’ dal Ministero. Per l’educazione ambientale, le scuole doriche hanno ottenuto sei bandiere verdi nel progetto Eco-Schools: presto le premieremo. E nel 2025 arriveranno cinque pullmini elettrici in più per il trasporto degli studenti. Segnali importanti".

Ma c’è qualcosa che vorrebbe migliorare? "Ci piacerebbe portare migliorie all’interno delle singole scuole, pur dovendo fare i conti con i fondi a disposizione. Ci vuole pazienza. Mi riferisco alle tende o alle veneziane che, in alcuni plessi, sono risultate carenti, in quanto la situazione ereditata era complessa. Ma stiamo andando avanti nel lavoro: ad esempio riusciremo ad installarle entro l’anno nella nuova scuola Antognini, un fiore all’occhiello restituito alla città e di cui siamo orgogliosi".

Progetti nelle scuole: obiettivi? "Ne dico tre. Le lezioni di Costituzione in classe, un percorso per simulare dei piccoli processi sempre nell’ambito dell’educazione civica e, quello cui tengo particolarmente, portare nelle scuole le tradizioni anconetane".

Com’è quest’esperienza di governo? "Sono soddisfatta. Sto mettendo impegno senza risparmiarmi, nella consapevolezza che almeno inizialmente c’è voluto del tempo perché il lavoro che si fa è differente rispetto al ruolo di controllo e critica dell’opposizione".