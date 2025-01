L’assessore Manuela Caucci: "Tagli al sociale, la sinistra bluffa. Una Casa delle associazioni per i nostri giovani a rischio"

Assessore Manuela Caucci, via il dente in apertura: come replica alle opposizioni che lamentano tagli al Welfare? "Non è stato tolto niente, rispetto a quanto c’era prima. Sappiamo di avere a che fare con un bilancio abbottonato, per il quale i margini di intervento sono minimi. Per questo il personale ha lavorato in maniera eccellente per intercettare risorse dai bandi regionali e ministeriali, che unitamente alle risorse comunali ci permettono di realizzare progetti seri sull’inclusione, sulla povertà, sull’immigrazione. Si faceva così anche in passato: la sinistra dovrebbe saperlo. Nel 2024, inoltre, in virtù di una gestione virtuosa, siamo riusciti a produrre piccole economie restituite al bilancio, pur erogando gli stessi servizi. Siamo fiduciosi per il 2025, in considerazione che nella Finanziaria sono previste risorse in più per la non autosufficienza e i minorenni".

C’è un caso emergenza abitativa ad Ancona? "Come in tutta Italia, in luogo di un incremento considerevole degli affitti brevi, che tolgono dal mercato immobiliare alloggi a disposizione della cittadinanza".

Mi spiego meglio: sui senza dimora che vivono in centro? "Provo un umano dispiacere. Come ho detto in Commissione, apriremo una Stazione di Posta per avere un contatto diretto con queste persone, già intrattenuto dall’Unità di Strada, per quanto non sia semplice agganciarle. Vorremmo rafforzare la collaborazione con i servizi di prossimità del territorio, ma resta la carenza di strutture. Intanto abbiamo raddoppiato i posti letto fino a 40, grazie al Piano freddo, cui si sommano quelli della rete provinciale. Una risposta concreta".

Che anno è stato il 2024? "Strategico. Ho potuto mettere a terra quei mesi di ricognizione iniziale del 2023 per assessorati, in testa quello ai Servizi sociali, articolati e fondamentali perché toccano la quotidianità di tutti. La cosa che più ci inorgoglisce è l’aver innescato quel meccanismo di grandi finanziamenti che la macchina comunale gestisce e rendiconta con efficacia e efficienza".

Cosa s’aspetta dal 2025? "Implementeremo coprogettazione e coprogrammazione con gli Enti del Terzo settore. Un cambio di paradigma per attuare in sinergia quelle azioni oggi indispensabili per il benessere della popolazione. Collaborazione che, a mio avviso, dovrà essere sempre più integrata con la sanità. Proprio per questo, il primo obiettivo sarà centrato nel breve periodo ed è quello dell’apertura di due sportelli del Punto unico d’accesso all’ex Umberto I. Una svolta per i servizi sociosanitari essenziali erogati alla popolazione, grazie alla collaborazione tra Comune, Ast e Ambito. Ma ho un altro sogno".

Quale? "In un futuro trasferire la gran parte dei servizi all’ex Craas, creando un Distretto completo per i cittadini e garantendo, oltreché una vicinanza fisica, anche una continuità di lavoro per il personale".

Torniamo al presente: che ne farete dell’ex Tambroni? "L’idea dell’assessore Stefano Tombolini mi trova d’accordo. Ci siamo già messi a tavolino con l’Inrca perché vorremmo utilizzarlo come residenza comunale per gli anziani, magari chiedendo una locazione pluriennale in cambio della riqualificazione. D’altronde bisognerà fare ragionamenti approfonditi su strutture come Villa Amalgià, il cui adeguamento comporterebbe spese insostenibili".

Capitolo disabilità: che c’è in cantiere? "Oltre a progetti per favorire l’inclusione, come quello di agricoltura sociale de ‘La casa rossa’, vorremmo rivedere il regolamento di assistenza per l’autonomia e la comunicazione di alunni e studenti con disabilità e per i centri estivi, potenziare i percorsi educativi e irrobustire la collaborazione con la Consulta".

Per gli anziani? "Continueremo a sviluppare il progetto ‘Ancona Longeva’, già proposto nell’Extra G7 Salute, mettendo a sistema stakeholder, Università, Camera di Commercio e Istituzioni scientifiche. Poi proseguiremo la sperimentazione di tecnologie innovative che migliorano la vita in alcuni Centri per anziani".

Sui minorenni? "Una grande novità, qui. Quest’anno si costituirà ‘La casa delle associazioni’ per prevenire e contrastare il fenomeno della devianza giovanile, attraverso la creazione di spazi aggregativi di prossimità. Ci sono riflessioni in corso per i locali da utilizzare".

Pensava mai di fare la politica? "Non ci pensavo, anche per ragioni famigliari. Me lo hanno chiesto al momento giusto".

E che voto vuole darsi, sin qui? "I feedback che sto ricevendo sono positivi, pur nella complessità del mondo dei Servizi sociali. Si può sempre migliorare. Anzi, si deve. Mi darei un’ampia sufficienza".