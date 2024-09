L’assessore nel mirino: "Soltanto falsità dal Pd. In 10 anni per l’ateneo non avete fatto nulla"

Dopo il duro affondo del Pd contro l’assessore all’Università Marco Battino, la sua lista, ´Ripartiamo dai giovani´, non ci sta e risponde con un comunicato al vetriolo: "Ha fatto più lui in un anno che voi in dieci". Ed elenca i vari successi raggiunti. Il centrosinistra, ieri, aveva parlato di "inesperienza e arroganza dell’assessore. Non capiamo il cuore e l’essenza del suo ruolo". Una vicenda che risale a tre giorni fa, quando l’organizzazione della Summer School sui cambiamenti climatici aveva sottolineato "l’accoglienza deludente del Comune che ci ha negato all’ultimo una palestra in cui dormire coi sacchi a pelo". "Apprendiamo con poco stupore che il Pd anconetano dice di non comprendere il cuore e l’essenza dell’assessorato all’università di Battino – è la replica – Questa affermazione rispecchia gli ultimi decenni di amministrazione cittadina Pd, in cui giovani e università non sono mai stati presi in considerazione. Per il Pd anconetano l’Univpm e gli universitari non hanno mai rappresentato una priorità. Lo testimoniano i pessimi rapporti con l’università, un protocollo di intesa di più di 10 anni fa che non ha mai avuto realmente applicazione in quanto la University card prevista nei primi sei mesi dello scorso anno registrava sole 70 adesioni a fronte di circa 16mila iscritti e attività commerciali che non sapevano neppure che esistesse; i circa 350 posti letto per studenti universitari borsisti realizzati in 30 anni in città a fronte dei 1500 studenti aventi diritto. In questo anno noi siamo arrivati a quota 500 posti, in solo un anno di mandato e stanno partendo ben 3 cantieri per centinaia di nuovi posti. Zero programmazione a livello di integrazione tra studenti e cittadini, poche politiche sui trasporti universitari".

E ancora: "L’elenco di errori e mancanze sarebbe lungo. In un anno, noi abbiamo incrementato posti letto per studenti borsisti universitari (+43% rispetto a quanto fatto in 30 anni), con il lancio del brand ´Ancona città universitaria´ e l’aggiudicazione dell’Erasmus Generation Meeting 2025, l’evento più grande a livello mondiale della generazione Erasmus (prima volta nella storia del nostro paese). E poi l’orto botanico, la selva di Gallignano, con nuovi sentieri e cartelli, che non era mai stata considerata fino dalle precedenti Amministrazioni. I dati appena elencati – commenta la Lista di Battino – parlano da soli. Non va giù che si sia dimostrato come in un solo anno e senza un ufficio apposito si potesse fare tutto questo. Non c’era neppure un ufficio, in Comune, dedicato a queste necessità di cui si parla da anni – rimarcano – Le dichiarazioni del Pd sono arrivate con due giorni di ritardo, l’assessore aveva già fornito replica dettagliata al Carlino. Dichiarano che l’assessore aveva promesso una palestra in cui dormire ai partecipanti alla Summer School del ´Laboratorio del Cammino´ a cui il Comune di Ancona ha concesso patrocinio e sala per il convegno e che sono venuti ad Ancona per la prima volta (anche questo dato da analizzare), ma basta leggere la replica per capire che non corrisponde al vero. Hanno dedicato poco tempo e professionalità anche a leggere ciò di cui scrivono. Quando si supera il segno della decenza, alla disinformazione rispondiamo con dati concreti".

Nicolò Moricci