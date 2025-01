L’assessore Orlanda Latini: "Bonus bebè, utenze e affitti: ecco gli aiuti alle famiglie. E siamo noi i primi a farlo"

di Giacomo Giampieri

Assessore Orlanda Latini, il tema di questi giorni: novità sul Bonus Bebè? "Se permette, in apertura, vorrei fare chiarezza su tutte e tre le linee d’intervento per le famiglie, attuate nel 2024 dal Comune. È stata la prima volta che sono state stanziate risorse proprie per la popolazione".

Quali? "Il primo è il contributo per le utenze, cui sono stati destinati 300mila euro totali, che poteva essere richiesto dai nuclei con Isee fino a 10mila euro. Abbiamo ricevuto 1.163 domande e ne abbiamo evase 1.030, quasi il 90 per cento. Istruttoria lunga, tanto che l’ultima graduatoria è stata emessa a novembre. Poi c’è la misura del contributo per gli affitti. In passato era solito cofinanziarlo con risorse regionali e ministeriali, noi abbiamo messo 210mila euro, più altri 35mila che si mettono di norma. Risultato tangibile, dando un contributo di 500 euro a famiglia per Isee fino a 13.894 euro. Su 881 domande, 490 sono state ammesse a finanziamento. Dal contributo per le utenze, però, abbiamo avuto a inizio dicembre un’economia di spesa di 74.950 euro e per questo si è scelto di attuare anche il Bonus Bebè, già pensato durante l’anno".

E allora prego... "Lo daremo a tutti i nuovi nati nel 2024 pur consapevoli che, almeno inizialmente, le risorse non sarebbero bastate. Siamo partiti dai neonati nel primo semestre, 293, poi arriveranno le successive tranches per coprire tutti i 584 nuovi nati complessivi (basterà comunicare l’Iban al Comune, utilizzando il modulo distribuito assieme ad una lettera di sindaco e assessore, ndr). Ma questo bonus, rispetto a quello per utenze e locazione in cui si vuole supportare le famiglie nelle spese, è diverso: il contributo vuole infatti sostenere la natalità, in quanto ogni figlio che nasce, la città si ripopola. È un investimento per il Comune, ma lo è soprattutto per la comunità. E così si mantiene il welfare del futuro, in risposta all’inverno demografico".

Replica alle opposizioni? "Non intendo rispondere. Questi interventi non sono mai stati fatti in precedenza. Forse la loro era solo strumentalizzazione. Nessun occhio di riguardo verso le famiglie bisognose? Ribalto la questione: noi siamo i primi ad avere riguardo nei loro confronti, mettendo oltre 500mila euro di risorse comunali".

Traguardi raggiunti e obiettivi da raggiungere? "Per il Personale abbiamo fatto dieci concorsi e sette mobilità, incrementando l’organico del Comune. Abbiamo abbassato l’età media a 49 anni e registrato 102 ingressi, assegnati soprattutto a Polizia locale e Manutenzioni. E nel 2025, dopo l’approvazione del Fabbisogno, avremo altre 47 assunzioni. Ma faremo un aggiornamento e potrebbero arrivarne di più. L’obiettivo più grande è uno, però".

Ovvero? "Vorrei assegnare più case popolari possibili, sicché l’Erap ne consegnerà molte quest’anno. Nel 2024 ne abbiamo avute in numero maggiore rispetto al 2023. E vogliamo continuare a dare una risposta all’emergenza abitativa. Per farlo dovremo cambiare il regolamento comunale per snellire le pratiche e contiamo di riuscire entro poche settimane".

Poi c’è il Terzo settore. "Delega intrecciata alle altre. Le proposte come Festival della Famiglia, Giornata del Bambino e Mercatino solidale hanno registrato pareri positivi e ora vogliamo rafforzare la collaborazione con gli Enti e le associazioni per i progetti e per erogare servizi sempre migliori al cittadino, grazie alla rete che abbiamo creato".

Sulla Tutela consumatori? "Sottoscriveremo un documento con le associazioni dei consumatori, in modo che il Comune funga da intermediario e riesca a convogliare i servizi delle associazioni stesse verso i cittadini".

Novità, invece, per la Tutela degli animali? "Anzitutto posso dire che, dopo l’avvio nel 2024, riapriremo la Bau Beach a Torrette. Un’area molto apprezzata dai cittadini e dai cani e che, grazie alla concessione dell’Autorità portuale, sarà riproposta. Poi si sta rivelando vincente l’istituzione del garante degli animali, sicché la professionista sta ricevendo molte sollecitazioni, richieste e contatti. Una figura che mancava ed è sentita, anche per promuovere le adozioni. Nel 2025 andremo nelle scuole per sensibilizzare i giovani su come approcciare alla gestione dei cani. Poi vorremmo attuare un patentino per i conduttori: una certificazione per dimostrare le competenze per una gestione responsabile".

Per lei tanta politica "dall’altro lato". Ma com’è quella diretta? "Interessante, impegnativa, importante per la crescita personale. Spero di fare sempre del mio meglio".