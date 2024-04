L’associazione otorini alle terme di Frasassi

Inizia con un importante riconoscimento la stagione termale a Frasassi. Le Terme saranno d’ora in poi la sede della nuova associazione Otorini Umbra marchigiana medici otorinolaringoiatri (Aomu). Associazione che per statuto è aperta a pediatri, infermieri, logopedisti e altre professioni sanitarie direttamente ed indirettamente coinvolte nella cura e il wellness. Se n’è parlato al secondo convegno sulle ultime evidenze tecnico-scientifiche che si è svolto sabato e pone il centro di San Vittore di Genga non solo come un "polo di riferimento – spiegano i promotori - per la ricerca scientifica ma anche come polo di eccellenza cerniera tra Umbria e Marche". "Iniziative come questa – commenta Giovanni Stroppa, direttore generale dell’Ast Ancona – consentono di mettere in contatto pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, operatori che, nell’interesse del welfare, del sistema pubblico e del wellness, devono essere a conoscenza delle eccellenze presenti nei nostri territori". A tenere a battesimo la nuova sede: Antonio Giunta primario di Terni, Giuseppe Pasquarella del Carlo Urbani di Jesi, il direttore Andrea Pennacchi, di Ancona e il prof. Giampietro Ricci di Perugia