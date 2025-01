Latini divisivo: amici, nemici e attendisti

Le parole del leader delle Liste civiche Dino Latini a Osimo hanno generato un’ondata di polemiche e prese di posizioni a suo favore tra i cittadinE ma soprattutto tra le forze politiche locali, le cui affermazioni sono indicative del percorso da effettuare in vista del voto anticipato di maggio. Michela Staffolani, ex assessore e portavoce di Fratelli d’Italia, afferma: "E’ ancora presto per definire le alleanze e gli accordi elettorali della prossima tornata, ma certamente si dovrà ripartire da tale coerenza e Fdi dovrà essere la spina dorsale di una proposta nuova ed affidabile che sicuramente sarà presentata agli osimani. Questa volta più che rivolgerci ai singoli esponenti di area, che ovviamente saranno tutti chiamati a partecipare, ci rivolgeremo direttamente agli elettori, che sono stanchi delle liti interne nei gruppi". Latini prosegue: "Con impegno e responsabilità abbiamo votato a favore di tutte le delibere consiliari proposte dal Sindaco, ad eccezione dell’aumento della Tari, una scelta che rispecchia la nostra coerenza e la difesa degli interessi dei cittadini. A differenza di altri, non abbiamo richiesto incarichi nelle società partecipate o in enti comunali. Gli unici assessori richiesti dal nostro gruppo erano due, mentre altri hanno avanzato pretese ben superiori a quanto stabilito per iscritto. Noi siamo contro l’aumento della Tari, contro l’aumento delle tariffe idriche, contro l’installazione di antenne 5G invasive sul territorio comunale e contro l’ampliamento del biometano". L’antonelliana Angela Olsaretti, ex consigliera, afferma: "I dati ed i fatti parlano chiaramente. Le Liste civiche, nelle persone di Latini, Carpera, Monteburini e Zagaglia, non hanno permesso all’Amministrazione del sindaco Pirani e della sua maggioranza vera di lavorare per la città, facendo ostruzionismo in tutti i modi e non presentandosi nemmeno alle preconsiliari, ecco perché non conoscono nemmeno i molti progetti e proposte avanzati e le uniche loro proposte erano posti e poltrone. Noi faremo sempre chiarezza nel "fumo" che stanno tentando di gettare negli occhi di tutti". La capogruppo del Pd Paola Andreoni commenta: "Da più parti si vociferava, con grande preoccupazione e disappunto, di un possibile avvicinamento di Latini al centrosinistra, sia locale che regionale. Tali timori sembrano così scongiurati. La mia posizione di avversità al possibile confluire di Latini nelle file del centrosinistra è a tutti ben nota. Il centrosinistra, sia a livello comunale che regionale, tornerà a vincere, non con alleanze innaturali, ma con una seria proposta politica e con candidati che riscuotono fiducia".

Silvia Santini