Latini e Pirani, fumata nera e caso caro acqua

Convocato d’urgenza il Consiglio comunale dopo quello saltato lunedì è in programma per oggi pomeriggio. Lo spacchettamento della variazione di bilancio ha fatto contenti tutti, il centrosinistra all’opposizione e i latiniani. Oggi il voto sarà positivo per quella manovrina da 680mila euro che permetterà di sopperire ai costi per i lavori di somma urgenza dovuti ai danni dall’alluvione del 18 e 19 settembre.

Per il resto però è ancora tutto in alto mare. Fumata nera martedì all’ennesimo incontro tra il sindaco Francesco Pirani con le sue forze di maggioranza ancora unite e Dino Latini assieme ai suoi delle Liste civiche da sempre. Nessun accordo politico per restare insieme. Si è dibattuto a lungo ma, a oggi, così è.

Oggi al civico consesso non sono state riproposte le linee programmatiche e l’altra parte della variazione, atto politico che di certo i latiniani voterebbero contro, per come stanno le cose ancora oggi. Tentativi di mediazione sono in corso ma sono tanti, troppi, i motivi di scontro. Incarichi, poltrone, riconoscimenti ufficiali e, l’altra sera, il voto favorevole del sindaco all’aumento delle tariffe dell’acqua espresso la stessa mattina all’assemblea dell’Aato 3 a Macerata (7,8 per cento per il 2024 e più 2,4 per il 2025), motivandolo come necessario per effettuare investimenti, decisione non condivisa e altro, appunto, motivo di scontro e allontanamento tra le parti.

E i mal di pancia sono interni anche alla parte di maggioranza unita. "Apprendiamo dai social che al teatro La Nuova Fenice tornerà il cinema. Ne siamo felici, peccato che il nostro consigliere Francesco Sallustio, in maggioranza, lo venga a sapere a cose fatte – dice la lista antonelliana Rinasci Osimo -. Ancora una volta, sebbene in maggioranza, non viene informata di decisioni importanti, non viene chiamata ai confronti e non viene riconosciuta. Questa realtà civica rimane aderente e leale verso il proprio elettorato assumendosi le responsabilità e cercando di fare la sua parte nel rispetto dei cittadini. Non può tuttavia avvallare una coalizione (andata distrutta). Chissà se chi ha ricevuto incarichi nominati con una determinata coalizione ha compreso che chi va ad amministrare ha un ruolo politico e se si trova dove si trova è grazie alla propria coalizione".

La commissaria osimana di Forza Italia Monica Santoni plaude al centrosinistra: "Volendo essere obbiettivi e realistici gli unici interventi politici degni di nota a cui abbiamo assistito sono in ordine: l’intervento magistrale del consigliere Latini, della consigliera Michela Glorio e dei consiglieri Mauro Pellegrini, Simone Pugnaloni e Maria Francesca Verdolini. duole ammetterlo vista la mia appartenenza politica ma non posso dir diversamente dovendo rispondere al principio di sincerità anche quando la verità è scomoda".

Silvia Santini