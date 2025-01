L’Attila Junior Porto Recanati espugna il campo di Valdiceppo

BASKET

60

ATTILA JUNIOR PORTO RECANATI

67

: Provvidenza 13, Frau, Gauzzi 2, Speziali, Rimolo ne, Meschini 9, Bonucci, Corradossi 20, De Grossi ne, Mozzi 10, Rath 5, Gonzalez 1. All. Filippetti

PORTO RECANATI: Mancini 9, Bora ne, Fratoni ne, Gamazo 11, Rapini 5, Caverni 11, Redolf ne, Pesce, Cicconi Massi 4, Montanari 7, Ciribeni 20, Filippetti ne. All. Coen

Parziali 16-12, 28-34, 41-47, 60-67.

Missione riuscita per l’Attila Junior Porto Recanati che conquista un successo importantissimo sul campo della formazione umbra. Una partita in cui i ragazzi di Coen hanno sofferto soltanto nel primo quarto prima però di riuscire a mettere le mani sul pallino del gioco e a conquistare due punti che potranno essere vitali per il resto del campionato. Una gara da provare a vincere a tutti i costi per l’Attila Junior che arriva alla trasferta sul campo dopo la vittoria casalinga contro Senigallia. Ma è il momento di provare a dare continuità ai risultati conquistati se si vuole sperare di lottare fino alla fine per le zone alte della classifica. La scelta di affidare la panchina a Coen ha dato l’attesa scossa. Primo quarto complicato per Ciribeni e compagni che fanno una grande fatica in attacco e chiudono i primi 10’ di gioco sotto di 4. Ma già nel secondo quarto cambia completamente la musica, i marchigiani infatti riescono a trovare un buon ritmo in attacco e ribaltano il match. Valdiceppo non molla mai la presa ma Porto Recanati riesce a gestire benissimo i momenti di difficoltà e conquista due punti di vitale importanza.