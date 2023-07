Lauree in piazza, affollato bis Tocca ad economisti e ingegneri Corone d’alloro per 185 studenti

di Giacomo Giampieri

Seconda giornata di festeggiamenti in piazza Roma ad Ancona per i laureati e le laureate dell’Università Politecnica delle Marche. Dopo le celebrazioni di due giorni fa per i 106 dottori e dottoresse in Agraria, Medicina e Scienze, ieri è toccato ad altri 185 che hanno concluso il percorso di studi in Economia ed Ingegneria. La giornata si è aperta, come di consueto, con le parole del magnifico rettore Gian Luca Gregori. Poi pergamene, corone e foto per tutti.

Ecco il lungo elenco, corso per corso. 1) Economia: Nicole Aguzzi, Oscar Amadei, Alessandra Amorosi, Giulia Anniballi, Andrea Antonelli, Sofia Baldini, Nensi Balla, Raoul Maria Bamonti, Gabriele Bastari, Gianni Battista, Serena Benedetti, Matteo Berardi, Melissa Biondini, Elena Sofia Boncelli, Gaia Braghetti, Alessandro Campanella, Pietro Canonici, Samuele Carbini, Francesco Cecconi, Riccardo Cerolini, Edoardo Ciccola, Stefano Colazzilli, Pierpaolo Cortese, Vale Sofia De Bem, Riccardo Della Rocca, Ilaria Di Michele, Loris Diotallevi, Esra Djelili, Jacopo Dorsi, Sofia Dottori, Aya El Meslmani, Desira Fabbretti, Leonardo Fabretti, Veronica Faraoni, Nicolò Farella, Teresa Federici, Michele Felici, Francesca Ferrini, Emanuel Filippetti, Matteo Formica, Perla Jean Nicole Fraboni, Davide Fuligni, Alessio Gentili, Camilla Iezzi, Federica Latini, Helena Lattanzi, Siria Lattanzi, Tommaso Lombardelli, Federico Macellari, Mario Ennio Malaspina, Lorenzo Mandolini, Eleonora Manitta, Arianna Marziani, Nicolò Massetti, Lorenzo Mattioli, Marlen Adrian Mazzarini, Elena Mazzieri, Leonardo Mazzufferi, Blerina Memisi, Ilaria Menghini, Ticjana Metushi, Diego Monachesi, Eleonora Monachesi, Chiara Montesi, Arianna Morbidoni, Asia Maria Morelli, Roberta Musella, Elisa Orazi, Elena Oro, Alice Ottaviani, Giorgia Paci, Niocla Paoletti, Alessandro Paoloni, Filippo Perini, Anton Pintea, Francesco Paolo Poeti, Carolina Polenta, Lucia Principi, Simona Rena, Federico Renzi, Giulia Renzi, Martina Renzi, Alice Rocchetti, Alex Ronconi, Luca Rossi, Marco Rossolini, Davide Sablone, Elena Santoni, Giulia Secchi, Valentina Spagnolo, Alessio Spaletra, Marco Sponticcia, Elena Taborro, Francesco Tacconi, Francesco Taddei, Alessia Topi, Linda Verzolini, Michele Zeppa, Alessandra Zoppo Martellini. 2) Ingegneria biomedica: Laura Ambrogi, Sofia Belfiori, Elena Biscotti, Sofia Brunori, Matteo Cosenza, Camilla Galassi, Francesco Itto, Eleonora Montepeloso, Salvatore Nardella, Martina Paolillo, Federico Principi, Sofia Quinzi, Chiara Radoni, Lucrezia Silvi, Francesco Teodori, Maria Laura Zagaria. 3) Ingegneria civile e ambientale: Gianna Borracini, Luca Cognini, Francesco Giulietti, Riccardo Guercio, Sebastiano Isidori, Alessio Sciamanna. 4) Ingegneria Edile: Vittorio Barbaro, Martina Ferraro, Andrea Iacoponi, Daniele Salvati, Federica Vallorani. 5) Ingegneria elettronica: Mahadewa Di Carlo, Marco Di Vita, Diego Fiordarancio, Gazmend Ibrahimaj, Alex Pasquini, Francesco Vici. 6) Ingegneria informatica e dell’automazione: Michelangelo Amoruso Manzari, Giovanni Edoardo Arcangeli, Davide Balducci, Marco Barbarlella, Andrea Fiorani, Alessio Giacconi, Andrea Iannoti, Leonardo Mannini, Manuel Mariotti, Antonio Miglio, Omar Naja, Davide Pacioni, Federica Paganica, Federico Pretini, Edoardo Sampaolesi, Matteo Scotini, Federico Staffolani, Viola Terribili, Giuri Vitali. 7) Lorenzo Alij, Mattia Castellucci, Giordano Cecchini, Leonardo Cerolini, Luca Cesarini, Lorenzo Ciccetti, Luigi Di Bartolomeo, Alessandro Di Felice, Angelo Di Paolo, Emilio Doffo, Davide D’ostilio, Gabriele Duca, Luca Evangelisti, Giacomo Felicetti, Vincenzo Frascaria, Sara Gallipoli, Tommaso Gara, Greta Gasparini, Sara Gentili, Gabriel Gonzalez Tobon, Alessandro Maria Malizia, Marcello Passarella, Laura Pesaresi, Veronica Pesaresi, Vasco Pesce, Francesco Re, Matteo Saracini, Giacomo Salvelli, Giovanni Battista Solazzi, Andrea Spalazzi, Stefano Trillini, Paolo Valenti, Francesco Xhaferri. 8) Ingegneria per l’ambiente e il territorio: Marco Luconi.