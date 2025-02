Lavora sul solaio, cade e muore. Oggi i funerali di Giuliano Stroppa

E’ STATO un incidente domestico a causare il decesso di un fabrianese di 72 anni, Giuliano Stroppa. La tragedia si è consumata sabato scorso, a Matelica.

L’uomo, attorno alle 14, è stato trovato privo di vita all’interno di una casa di campagna nella che si trova nella frazione Poggeto. Si era recato nella casa di campagna di proprietà della famiglia dove stava sistemando un solaio, quando, per ragioni ancora da chiarire e in fase di ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato rovinosamente a terra da diversi metri di altezza, battendo fortemente il capo e altre parti del corpo. Quella caduta non gli ha lasciato scampo.

Nella giornata di ieri sono stati in tanti a piangerlo e ricordarlo nella casa funeraria di Fabriano. E’ il momento del dolore. Stamattina alle 11 si celebra il funerale nella chiesa di San Venanzio di Albacina. Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata nel cimitero civico.

A scoprire l’uomo deceduto sono stati gli stessi familiari sabato, preoccupati dal fatto che non rispondesse al cellulare e che non fosse tornato a casa per il pranzo. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che sono stati subito allertati e immediatamente accorsi sul posto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia sconvolte in queste ore di lutto profondo. I carabinieri del comando locale fugheranno eventuali dubbi sulla dinamica dell’incidente mortale avvenuto nel silenzio della campagna. La famiglia di Stroppa oggi non ha chiesto offerte ma donazioni all’ospedale Salesi di Ancona.