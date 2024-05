L’avvio è dedicato ai mezzi ecologici

Al via il festival Appennino marchigiano - Città Appenninica: si inizia promuovendo l’utilizzo di mezzi ecologici in città. "Il primo appuntamento del festival - spiega l’assessore al Turismo Andrea Giombi - è consistito in un confronto con le strutture ricettive in riferimento alle opportunità che il cicloturismo offre in favore degli operatori economici. L’evento è stato condotto da Bike hospitality che ha svolto una lezione sulle opportunità dei bike hotel e come rendere le strutture ricettive pronte ad accogliere il cicloturismo. È stata occasione anche per consegnare da parte di Bike hospitality i cartelli da inserire all’ingresso in città. Bike hospitality – conclude l’assessore al Turismo Giombi- è un progetto lungimirante nei confronti del quale il Comune ha aderito convintamente per iniziare a promuovere l’utilizzo della bicicletta e per coltivare le opportunità connesse allo sport del ciclismo anche e soprattutto in favore dei ragazzi". Numerose le attività del Festival che entrerà nel vivo il 23 maggio per concludersi il 26 dello stesso mese.