Le associazioni si uniscono a tutela dei consumatori: "Un contenitore utile a tutti"

Uniti si vince. Anche nella difesa dei consumatori, i cui diritti sono messi a dura prova da rincari ingiustificati e contraffazioni, quando va bene, e da vere e proprie truffe, soprattutto online e telefoniche, quando va male. Nelle Marche ci sono varie associazioni, riconosciute dalla Regione, le quali ora condividono un portale unico (https://consumarche.it) che si pone come strumento di informazione e di tutela dei cittadini, anche grazie a guide dedicate a vari argomenti di interesse. Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori MDC e Udicon da tempo sono molto attive con i loro 74 sportelli, che accolgono ogni anno decine di migliaia di consumatori, con i quali si è creato un rapporto di estrema fiducia. Lo dimostrano i 9.344 contatti, le 2.191 pratiche e le 494 conciliazioni che le associazioni hanno realizzato nelle Marche tra agosto e marzo. Gli utenti hanno a disposizione operatori qualificati, capaci di fornire una prima assistenza gratuita con informazioni sulle varie questioni attinenti all’esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalle leggi regionali, nazionali ed europee a loro tutela. L’assessore regionale Andrea Maria Antonini parla della ‘positiva collaborazione e interazione tra associazioni dei consumatori e Regione. Oggi si digitalizza tutto. Ma anziani e fasce di popolazione meno istruite possono non avere familiarità con certi servizi. Gli sportelli informano e abbattono le esclusioni’. Per Francesco Varagona, presidente della Delegazione anconetana del CSV Marche (Centro servizi per il volontariato), ‘con il nuovo sito il consumatore ha un contenitore unico da consultare, utile per evitare raggiri e, ad esempio, per orientarsi nel mercato dell’energia. Le nostre associazioni sono enti di terzo settore che lavorano sulla tutela dei diritti dei consumatori, con molti volontari che coaudiuvano gli esperti che stanno agli sportelli’.