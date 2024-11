Le cucine di Mobiltaly conquistano gli Usa

Mobitaly, società cooperativa di Camerano che produce mobili (cucine e arredamento) in serie e su misura, continua a riscuotere un grande successo sul mercato statunitense, in special modo a New York, con nuovi grandi lavori che ha acquisito e sarà protagonista domenica e lunedì della fiera Boutique Design New York che si terrà al "Jacob K. Javits Center" di New York. E’ la principale fiera e conferenza per il settore dell’ospitalità boutique e dello stile di vita, nell’edizione del 2023 ha riunito quasi 15mila designer, architetti, dirigenti di marchi, albergatori, sviluppatori, acquirenti, produttori e altri professionisti per sperimentare nuovi prodotti, conversazioni coinvolgenti ed eventi di networking strategico. Mobitaly vanta già una grande esperienza di lavori portati a termine negli Stati Uniti, tra cui a Miami per la realizzazione della suite dell’Hotel Hard Rock Cafè, il New Jersey Academy Project nel New Jersey con la progettazione dell’arredamento completo di tutti gli ambienti di 122 appartamenti e la realizzazione dell’arredamento in 20 appartamenti nel 72nd Street Project a New York, il progetto residenziale di lusso di una Villa a Houston nel Texas e quest’anno delle camere a cinque stelle del The Mercer Hotel di New York.