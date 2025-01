Le eccellenze del territorio unite: "Una sinergia di grande rilievo"

Uniti si vince. Ne sono ben consapevoli tutti i soggetti che hanno dato vita ad ‘Ancona Classica’, a cominciare dal sindaco Daniele Silvetti, che parla di "un’ampia piattaforma che unisce l’Amministrazione a enti e associazioni espressione delle eccellenze del nostro territorio. Tutto ciò prende vita da un patrimonio storico significativo e si realizza grazie alla sinergia di soggetti importanti".

Per l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini la partnership è importante "anche per la ricaduta a livello turistico e di immagine della città". Il presidente della Form Fabrizio Del Gobbo sottolinea che "questa è la prima stagione firmata dal direttore artistico Francesco Di Rosa. Nelle Marche faremo circa 70 date fino a maggio. Non mancherà l’attenzione al mondo delle scuole primarie e secondarie".

Da parte sua Di Rosa osserva che "la nostra stagione si chiama ‘Musicattraverso’, perché attraversiamo tutti i generi e gli stili. Il cartellone di Ancona lo rispecchia in pieno, con artisti di altissimo livello". Lo stesso che garantisce da oltre un secolo la Società Amici della Musica ‘Guido Michelli’, il cui presidente Gino Fabrizio Ferretti osserva che "questa non è solo la giustapposizione di due cartelloni distinti", parlando di "sinergia importante", e auspicando che in futuro si possa arrivare a un cartellone (e a un abbonamento) davvero unico. Il che contribuirebbe ancora di più a eliminare il problema della sovrapposizione delle date. Lo sottolinea il direttore artistico degli Amici della Musica Fabio Tiberi, il quale annuncia "nuove iniziative culturali affiancate ai concerti", come la presentazione di libri.

L’obiettivo è dare ulteriore impulso all’ascolto della grande musica ad Ancona. Per Giancarlo Di Napoli, presidente di Spaziomusica, l’iniziativa "ci ricorda quanto sia importante la condivisione nella produzione, nella comunicazione e soprattutto nella selezione delle scelte musicali’. Quanto alla Politecnica delle Marche, il dg Alessandro Iacopini spiega che "il sostegno ad ‘Ancona Classica’ è espressione di una delle nostre missioni: sostenere la crescita culturale".