Le Fenice, stagione al via: "Saranno Famosi" è sold out

Inizia con un titolo amatissimo dal grande pubblico la stagione in abbonamento del Teatro la Fenice di Senigallia, realizzata dal Comune e dall’AMAT in collaborazione con la Compagnia della Rancia.

Questa sera (ore 21) sul palco va in scena ‘Saranno famosi. Fame il musical’, con la regia, la traduzione e l’adattamento firmati da Luciano Cannito e un cast che ha come protagonisti principali Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario e Stefano Bontempi.

Il teatro è sold-out, a conferma del fascino che il musical continua a suscitare, anche tra i più giovani. Ideato da David De Silva su libretto di José Fernandez, con le liriche di Jacques Lévy e la musica Steve Margos, ‘Saranno famosi’ è tratto da una delle serie televisive più celebri degli anni Ottanta.

E’ il racconto della vita e delle vicende degli allievi e degli insegnanti di una esclusiva scuola newyorkese di performing arts. Ad andare in scena sono la passione e la dedizione di un gruppo di talentuosi giovani musicisti, ballerini e attori animati dal desiderio di farcela e di realizzare il proprio sogno di successo nel difficile e super competitivo mondo dello spettacolo attraverso il duro lavoro, la passione, la competizione artistica, le sconfitte, le delusioni e gli amori. La serie è andata in onda negli Stati Uniti dal 1982 al 1987 sulla rete NBC ed è composta da un totale di 136 episodi distribuiti in 6 stagioni. Ricevette 34 nomination agli Emmy vincendone tre, nonché un Telegatto per la miglior serie televisiva in Italia.

Sul palco, a fianco degli interpreti principali, i performer Alice Borghetti, Flavio Gismondi, Ginevra Da Soller, Alfredo Simeone, Michelle Perera, Raymond Ogbogbo, Giuseppe Menozzi, Greta Arditi, Arianna Massobrio e Claudio Carlucci. A firmare le scene è Italo Grassi, mentre i costumi sono di Veronica Iozzi. La direzione musicale è affidata a Giovanni Maria Lori, gli arrangiamenti a Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro e Maurizio Sansone, il disegno luci a Valerio Tiberi, quello audio ad Alberto Soraci e Marcello Coppola, i video a Roberto Loiacono. L’opera è allestita nell’edizione italiana curata da Luciano Cannito per la produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment e Roma City Musical.

Per informazioni: Teatro La Fenice (071 7930842 e 335 1776042), www.feelsenigallia.it e AMAT (071 2072439 e www.amatmarche.net).