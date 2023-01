Le feste natalizie non sono finite Ecco tutti gli eventi fino alla Befana

Se il Natale, come molti sostengono, è soprattutto la festa dei bambini, non tutto è finito. Il 25 dicembre è ormai lontano, ma le feste non sono ancora finite: ci sono ancora varie iniziative in piedi, senza contare che sta per arrivare la Befana, che come recita il proverbio ‘tutte le feste si porta via’. Domani dunque grande protagonista sarà la vecchina che porta con sé doni e dolciumi destinati ai più piccoli. L’appuntamento principale ad Ancona è in piazza Roma, dove domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, è in programma l’evento ‘Befana sotto l’albero’. L’albero in questione naturalmente è quello natalizio che campeggia nella centralissima piazza.

Qui ci si potrà divertire con la babydance, si potrà partecipare a giochi ‘da palco’ e si potrà assistere a mini spettacoli di intrattenimento per i bambini, ai quali, come da tradizione, saranno distribuiti dolcetti e gadget ‘in tema’. Ma la Befana farà la sua apparizione anche in piazza Pertini, il vero regno dell’infanzia del Natale anconetano.

Qui si animeranno due delle principali attrazioni di queste ultime settimane: il Bosco degli Elfi e il Bosco delle meraviglie, dalle ore 16 alle 19. Nel primo ci sarà appunto la Befana, mentre nel secondo ad accogliere bambini e bambine saranno numerosi personaggi delle favole e i supereroi più amati. Senza contare la presenza delle giostre, che chiuderanno domenica.

Divertimento assicurato anche in piazza Cavour, visto che fino a domenica saranno a disposizione la pista di pattinaggio sul ghiaccio, anch’essa aperta fino a domenica, e la ruota panoramica, che invece ‘resisterà’ fino al 16 gennaio.

La pista sarà aperta dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 15.30 a mezzanotte. Il costo del biglietto è di 8 euro per un’ora (6 euro per mezz’ora). La ruota panoramica compie tre giri per un tempo massimo di circa dieci minuti. Il biglietto costa 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 2 ai dieci anni (gratuito per quelli fino a due anni).

Raimondo Montesi