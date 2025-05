"Le giovanili di calcio in difficoltà, mancano i campi o sono vecchi"

La situazione degli impianti sportivi in città e in particolare quelli dedicati al calcio, finisce in un’interrogazione del gruppo consiliare Patto x Jesi a firma di Giancarlo Catani e indirizzata al primo cittadino Lorenzo Fiordelmondo. Il consigliere fa il punto dei successi che lo sport cittadino sta riscuotendo, in particolare in relazione alla promozione della Jesina calcio in Eccellenza e ricordando anche le tante società calcistiche che militano nei campionati dilettantistici senza dimenticare le giovanili.

Ebbene, partendo da tutto questo, Catani sottolinea come "i settori giovanili delle società si sono ridotti perchè non ci sono sufficienti campi dove allenarsi e che la situazione sta diventando sempre più difficile. Le società chiedono nuove strutture o l’adeguamento di quelle ormai obsolete anche con coperture in sintetico". Catani invita anche a relazionarsi con il Credito sportivo o a intercettare bandi nazionali o europei.

La richiesta del consigliere, quindi, è quella di sapere se l’amministrazione comunale sta valutando o procedendo per risolvere i problemi delle tante società sportive cittadine.