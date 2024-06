Le Harley Davidson già in bella mostra

Al via oggi il 30esimo raduno della Harley Davidson, sabato città off limits la parata di 2mila e 300 motociclette. Divieto d’introdursi con le biciclette, anche condotte a mano, e risciò nell’area della manifestazione per tutta la durata dell’evento. Domani mattina è in vigore il divieto di percorrenza sulla pista ciclabile di via Portici Ercolani, lungomare Marconi, Alighieri e Da Vinci fino al Luna Rossa. I parcheggi disponibili sono per chi proviene da nord parcheggio centro commerciale il maestrale - parcheggio ss Adriatica Nord, 160 - parcheggio villa Torlonia chi proviene da sud il parcheggio Ciarnin, il parcheggio Ciarnin 2, il parcheggio Ciriachi. Per chi proviene dai territori interni il parcheggio Borgo Bicchia e il parcheggio centro commerciale Il Molino.

A disposizione i servizi bus navetta che partiranno dal parcheggio centro commerciale il Maestrale , dal parcheggio ss Adriatica nord, 160, dal parcheggio villa Torlonia - via del Molinello - via Cellini - via Rossini, piazzale dello Stadio, parcheggio Ciarnin, parcheggio Ciarnin 2, parcheggio Ciriachi, viale dei Gerani, piazzale della Vittoria, parcheggio centro commerciale Il Molino, viale Giordano Bruno - viale IV Novembre, Largo Puccini, viale Leopardi. In caso di traffico le strade praticabile potranno essere temporaneamente chiuse per consentirne lo smaltimento o per il transito dei mezzi di soccorso che potranno circolare anche in senso opposto. Sabato dalle 8 chiuso il lungomare Dante Alighieri fino a Ciarnin, circa 2mila e 300 moto sfileranno fino a Montemarciano e poi transiteranno nell’hinterland fino a percorrere la provinciale Sant’Angelo per poi scendere in viale dei Pini, Corso Matteotti e un tratto di viale Leopardi. Una sorta di percorso che ricalca quello della tappa cronometro ospitata sulla spiaggia di velluto nel 1993.