Le hit di Pupo arrivano alle Muse

‘Su di noi… La nostra Storia’. Il titolo del tour che fa tappa al Teatro delle Muse di Ancona fornisce un ‘indizio’ facile da cogliere riguardo al protagonista. ‘Su di noi’ è infatti il principale successo di Pupo, che questa sera (ore 21) farà felici i suoi fan interpretandolo, probabilmente anche come bis.

Non mancheranno all’appello gli altri successi della sua carriera, a cominciare da ‘Gelato al cioccolato’ e ‘Sarà perché ti amo’, scritta per i Ricchi e Poveri. Il concerto, oltre ad essere un tuffo nel mare delle hit del cantante, è anche un racconto di vita ricco di emozioni. Il racconto di un percorso umano e artistico a suo modo unico, un vortice di vecchie e nuove emozioni. Sì, perché alle canzoni che hanno segnato la carriera dell’artista in tempi ormai lontani ci sono anche le creazioni più recenti.

Come ‘Centro del mondo’, una canzone che Enzo Ghinazzi interpreta insieme a sua figlia Clara (al suo debutto come solista) e che parla dei sentimenti forti ed indissolubili che legano i genitori ai figli. E’ una nuova suggestione musicale che si aggiunge a quelle ‘storiche’.

E anche la parola ‘storia’ del titolo non è usata a sproposito, visto che il primo album di Pupo risale al 1976. Quasi mezzo secolo fa... Non per niente anche nel 2022, dopo due anni di interruzione forzata dovuti alla pandemia, Pupo ha ripreso il suo tour internazionale intitolandolo ‘40 anni Su di Noi’. Chi si aspettava platee riempite solo da qualche centinaia di nostalgici si è dovuto ricredere. E non solo in Italia, ma anche all’estero. Gli spettacoli australiani di Perth, Sydney e Melbourne, quelli nei teatri europei di Svizzera, Belgio, Germania e Lussemburgo e quelli estivi nelle piazze italiane hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito, scatenando da parte del pubblico una partecipazione e un entusiasmo andati oltre ogni più rosea aspettativa.

Tanto che gli organizzatori hanno deciso di rilanciare il tour anche per il 2023. Il successo è stato tale che Pupo non ha più smesso di calcare i palcoscenici. Questa è la sua vera dimensione, al di là dei riscontri positivi avuti in altri ambiti, come quello televisivo, che gli ha procurato una nuova popolarità, anche tra i più giovani. Questi i prezzi dei biglietti: platea 55,20 euro; prima galleria e palchi del primo ordine 46 euro; seconda galleria e palchi del secondo ordine 40,25 euro; seconda galleria a visibilità ridotta, terza galleria e palchi del terzo ordine 28,75 euro; terza galleria a visibilità ridotta 23 euro. Per informazioni: biglietteria del Teatro delle Muse (07152525).