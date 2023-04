Le ricerche di Andreea Analisi sulle acque dei pozzi "Lei voleva scomparire"

di Sara Ferreri

Andreea Rabciuc scomparsa da quasi 13 mesi: ora si analizzano anche le acque dei due pozzi che sono nel terreno del padre di Simone Gresti, ultimo compagno della ragazza e unico indagato, per il momento, nella vicenda. I campioni di acqua sono stati prelevati dai carabinieri ambientali del Noe mercoledì dai pozzi sulla Boccolina, la scorciatoia che collega Maiolati Spontini e Monte Roberto a Moie. Le indagini si starebbero ampliando e mercoledì sera anche la trasmissione "Chi l’ha visto?" è tornata a occuparsi del caso. "In questo campo il padre di Simone coltiva un orto e Andreea vi aveva per alcuni mesi lasciato il cane Doron (poi affidato a Daniele, ndr), venendolo spesso a trovare" ha spiegato Veronica Briganti, giornalista che segue il caso per Chi l’ha visto?.

I riflettori tornano ad accendersi dunque sull’ex di Andreea, Daniele Albanesi, anche alla luce delle dichiarazioni che aveva fatto in apertura delle indagini. Nei terreni attorno alla sua casa a Mazzangrugno martedì sarebbero approdati gli inquirenti con il pm Irene Bilotta per sondare il terreno e cercare eventuali tracce del corpo di Andreea. In particolare a 150 metri dalla casa di campagna di Daniele, un rudere che sta in mezzo ad un bosco abbastanza fitto. "Nella casa di campagna dei miei – aveva spiegato nei mesi scorsi Daniele – c’eravamo andati il venerdì prima della scomparsa. Andreea mi aveva chiesto di portarcela perché le avevo detto che lì era custodita l’urna con le ceneri di mio padre. Abbiamo chiacchierato del più e del meno, si era fatta un lungo pianto davanti all’urna e aveva detto di voler tornare a essere se stessa, a essere la vera Andreea". Ma Daniele ha smentito alla tv che ci sia stato un sopralluogo anche nella sua casa di campagna. Proprio Daniele Albanesi sarebbe dovuto andare a prendere Andreea il giorno dopo la sua ultima notte su quella roulotte sulla Montecarottese. E proprio a lui la ragazza aveva espresso la volontà di "stare per un mese tranquilla con lui o con la mamma qui per poi scomparire e poi non far sapere a determinate persone dove andava e cosa faceva". Insomma voleva disintossicarsi dalla vita che faceva, ma forse (visto che ormai si cerca il cadavere della ragazza) non ha fatto in tempo. "Scomparire non da tutti – ha precisato Daniele – ma solo da alcune persone (lasciando intendere Gresti e la droga, ndr)". Come se volesse cambiare vita.

Quell’ultima notte lei ha ricevuto dei messaggi da Daniele che era con Omar, amico del cuore di Andreea: "Ti vengo a prendere io, lascia perdere sta gente. Prepara lo zaino" il messaggio di lui che però sostiene di non aver saputo dove si trovasse lei. "Per stasera sto qui – la riposta di lei – voglio stare tranquilla. Domani mi vieni a prendere: sono libera e possiamo fare quello che vogliamo" il messaggio di lei. "Da lì non l’ho sentita più" ha aggiunto Daniele che nelle prime settimane dopo la scomparsa non ha nascosto di essere ancora innamorato della ragazza. Ora si sarebbero tutti rifatti una vita: anche Gresti ha una nuova compagna.