Le ricorrenze più "pazze" del mondo

Esistono molte festività nel mondo, alcune davvero poco conosciute che derivano da antiche tradizioni tipiche del paese in cui vengono festeggiate, mentre altre riguardano ricorrenze davvero insolite. Ad esempio, esiste la "festa delle persone basse": incredibile a dirsi, ma, Il 23 dicembre è una data speciale per le persone di bassa statura di tutto il mondo, un’occasione per celebrare l’unicità di coloro che sono più bassi della media. Certamente alle feste di questo tipo non viene data molta importanza, ma per chi è padrone di un gatto o una gatta nera, invece, una ricorrenza da festeggiare riguarda proprio questi animali: in Italia la loro festa è il 17 novembre, nel resto del mondo le date cambiano, i giorni sono diversi, ma lo scopo è sempre lo stesso: combattere l’ignoranza e le superstizioni per salvare la loro vita. Il 26 agosto, invece, è la "giornata internazionale del cane": la festa è nata nel 2004 negli Stati Uniti d’America ma poi ha preso piede in tutto il mondo. La scelta della data non è casuale ed è strettamente legata a Colleen Paige, l’attivista amante dei cani che ha ideato la ricorrenza. Da lunedì 11 marzo fino a martedì 12 marzo si festeggia il "NYEPI" (detto anche il "giorno del silenzio") che è una giornata dedicata alla riflessione e all’introspezione. Si potrebbe paragonare al nostro veglione dell’ultimo dell’anno. Tutti gli abitanti di Bali partecipano preparando offerte per le divinità e costruendo imponenti statue in bambù che rappresentano i demoni. Queste statue, nel giorno precedente, devono essere cacciate dalla città per liberarla dagli spiriti cattivi e dalla negatività. Oltre alle feste esistono anche i festival, cioè manifestazioni che si svolgono in un periodo di tempo ben definito, dai contenuti plurimi e al tempo stesso omogenei. Fondamentali sono gli sponsor ed il sostegno da parte di istituzioni pubbliche e culturali. Per esempio, un festival molto particolare è il "Chicken Festival", nel Nebraska, Stati Uniti: il secondo sabato di luglio la cittadina di Wayne, celebra i polli con un’ampia gamma di eventi: la danza delle galline più grandi del mondo; un’asta di galline di cemento decorate da artisti locali; una gara in cui vince chi ne mangia di più; il lancio delle uova, travestimenti e sfilate. Un altro importante festival che si è svolto recentemente a Rimini è il "Festival dell’Oriente". Feste e festival, grandi occasioni per sfuggire alla realtà quotidiana, sognare e sviluppare le nostre piccole, grandi passioni. Giulia Carletti, Viola Deponti Classe 2D